Clip: Cướp giật điện thoại, nam thanh niên phải bỏ lại xe máy và đồng hồ để chạy thoát thân

Đoạn clip ghi lại sự táo tợn của kẻ cướp giật khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Theo nội dung đoạn clip được camera an ninh ghi lại, cô gái đang ngồi sử dụng điện thoại trước cửa nhà thì bất ngờ, một nam thanh niên đi xe máy, mặc áo đỏ từ sau đi đến, áp sát người phụ nữ và giật chiếc điện thoại.

Ngay lập tức, cô gái vội vàng đuổi theo, bám chặt xe máy và quật ngã tên cướp giật xuống đường. Cô gái bị chống trả, đánh vào mặt, vội vàng tri hô để mọi người xung quanh trợ giúp, đồng thời cố gắng ố gắng giữ chặt lấy chiếc xe để ngăn kẻ gian không có cơ hội chạy thoát.

Nghe tiếng hô hoán, một người đàn ông chạy từ trong nhà ra trợ giúp. Tuy nhiên, tên cướp đã bỏ lại xe máy, đồng hồ và nhảy lên xe đồng bọn để tẩu thoát. Chiếc điện thoại của cô gái vẫn bị cướp mất.

Diễn biến sự việc đã được camera ghi lại và trình báo cơ quan chức năng. Được biết, sự việc xảy ra tại TP.HCM cách đây đã lâu nhưng mới được chia sẻ lại.