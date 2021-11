Giá cà phê hôm nay 26/11: 'Rủ nhau' tăng trên thị trường thế giới, trong nước giảm nhẹ

Giá cà phê hôm nay 26/11

Tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, giá cà phê 'rủ nhau' tăng nhẹ trên 2 sàn. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.292 USD/tấn sau khi tăng 0,48% (tương đương 11 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 12/2021 tại New York đạt mức 246,3 US cent/pound, tăng 1,55% (tương đương 3,75 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Giá cà phê hôm nay

Tại thị trường Việt Nam

Giá trung bình, Đắk Lắk, 41.200 đồng/kg. Lâm Đồng, 40.400 đồng/kg. Gia Lai, 41.100 đồng/kg. Đắk Nông, 41.100 đồng/kg.

Nhìn chung, giá cà phê tại các vùng trọng điểm của Việt Nam giao động quanh mức 40.000 - 40.900 đ/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam tháng 9/2021 đạt 45,43 triệu USD, giảm 7,5% so với tháng 9/2020 và giảm 5,1% so với tháng 9/2019.

Thị trường cà phê hôm nay 26/11

Thời tiết ở Tây Nguyên đang không ủng hộ việc thu hái vào thời điểm này. Việc thiếu công nhân thu hái đang từng bước được chính quyền địa phương khắc phục. Tuy nhiên, giá lao động thu hái vẫn được đẩy lên rất cao. Trong khi đó, việc hàng hóa không được thông quan thuận lợi đã khiến cho các doanh nghiệp thu mua cầm chừng và có phần chậm lại.

Giá cà phê hôm nay

Vụ thu hoạch mới tại vùng cà phê Tây nguyên đã bắt đầu, việc giá cà phê tăng cao đang khiến nông dân trồng cà phê rất hào hứng, Tuy nhiên, tình trạng thiếu nhân công để tăng cường thu hái đang là vấn đề không nhỏ. Người trồng cà phê kỳ vọng chính quyền các địa phương sớm có biện pháp hỗ trợ để thu hoạch vụ mùa mới diễn ra thuận lợi.

Bên cạnh đó, những vấn đề về nguồn cung là nguyên nhân khiến lực mua tăng mạnh và đẩy giá hai mặt hàng cà phê lần lượt tăng vọt trong thời gian gần đây.