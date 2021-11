Chiều 7/11, đoạn clip ghi lại cảnh vây bắt đối tượng đặc biệt nguy hiểm do có súng thu hút đông đảo sự chú ý của dư luận.

Clip ghi lại khoảnh khắc lực lượng chức năng nhanh như chớp xử lý gọn kẻ cướp có súng khi hắn đang tính bỏ trốn bằng xe máy

Theo đó, đối tượng được xác định là Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh (sinh năm 1986, biệt danh là "Cọp", ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Ngay sau khi gây án, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng để điều tra.

Đối tượng Đinh Ngọc Lê Hoàng Anh bị công an bắt giữ

Trước đó, đối tượng đã có hành vi dâm ô cháu ruột của mình rồi bỏ trốn, cướp tài sản, chống người thi hành công vụ. Anh đã dùng súng cướp tài sản, xông vào nhà dân ở TP. Long Khánh rồi khống chế, uy hiếp những người bên trong hòng thoát khỏi sự truy bắt của công an vào sáng cùng ngày.

Khi bị công an vây bắt, ông Anh đe dọa đốt bình gas, sử dụng bom xăng tự chế đòi tấn công lực lượng công an. Đồng thời kẻ này cũng yêu cầu lực lượng chức năng rút lui, chuẩn bị xe máy cho hắn về gặp mẹ lần cuối rồi ra đầu thú.

Lực lượng công an đáp ứng yêu cầu, núp sẵn chờ ông Anh sơ hở. Khi đối tượng chạy ra xe, các chiến sĩ cảnh sát cơ động nhanh chóng bao vây bắt giữ, thu giữ khẩu súng cùng xe máy ông này cướp trước đó.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, qua điều tra thân nhân lai lịch, Hoàng Anh có tiền án về tội cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản. Hoàng Anh là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, bị nhiễm HIV, có biểu hiện "ngáo đá".

Hiện trường xảy ra vụ việc

Đáng nói, vào thời điểm xảy ra vụ việc, dù đối tượng có súng, nhiều hành vi mất kiểm soát nhưng xung quanh lại có rất đông người dân đứng xem. Ngay lập tức, Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các lực lượng bao vây, phong toả, yêu cầu người dân ra xa hiện trường để bảo đảm an toàn. Đồng thời yêu cầu lực lượng bao vây phải bình tĩnh và kiên trì vận dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế đối tượng.