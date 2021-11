Tiến hành khám nghiệm tử thi để xác định giới tính, danh tính của thi thể bị phân hủy gần hết

Chiều tối 15-11, một xác người đang trong quá trình phân hủy nặng, bốc mùi hôi thối nồng nặc đã được một người dân đi ngang qua khu đất trống phát hiện. Được biết, thi thể nằm trong khu dân thuộc phường Thuận Giao. (Pháp luật online)

Hiện trường phát hiện xác chết nghi là nữ

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt xác nhận vụ việc. Nguồn tin của PLO cũng cho biết, xác chết mặc đồ ngủ của nữ nhưng vẫn chưa thể xác định cụ thể giới tính do thi thể đã phân hủy gần hết, chỉ còn xương. Cũng theo nguồn tin, nạn nhân đã chết cách đây khoảng hơn một tháng. Tại khu vực hiện trường không phát hiện giấy tờ tùy thân của nạn nhân.

Ngay hôm nay (16/11), Công an tỉnh Bình Dương đang trưng cầu khám nghiệm pháp y từ Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ giới tính, danh tính và nguyên nhân tử vong của một xác chết tại bãi đất trống trong khu dân cư thuộc phường Thuận Giao (TP Thuận An).

Ngày 16-11, Công an tỉnh Bình Dương đang trưng cầu khám nghiệm pháp y từ Cục Kỹ thuật hình sự Bộ Công an để tiếp tục điều tra làm rõ giới tính, danh tính và nguyên nhân tử vong của một xác chết tại bãi đất trống trong khu dân cư thuộc phường Thuận Giao (TP Thuận An).

Các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương, Công an TP Thuận An cũng phối hợp với Cục Kỹ thuật hình sự để điều tra xác định giới tính, danh tính và nguyên nhân cái chết, cũng như những người mất tích trong khoảng thời gian ước lượng tử vong của nạn nhân.