Clip: Kinh hoàng hai thanh niên đi xe máy thông chốt tông gục lực lượng chức năng làm nhiệm vụ

Clip hai thanh niên đi xe máy phóng nhanh tông trúng cảnh sát giao thông (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ chia sẻ đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một chiến sĩ công an bị hai đối tượng đi xe máy phóng nhanh, hất văng nằm đau đớn trên đường.

Thông tin ban đầu vào hồi 16h ngày 7/1/2022 theo người đăng chưa rõ địa điểm.

Phát hiện hai thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, thấy vậy một đồng chí cảnh sát giao thông đã bước ra ngoài yêu cầu tài xế đừng xe.

Thế nhưng bất chấp hiệu lệnh của lực lượng chức năng, hai thanh niên tăng ga húc thẳng vào chiến sĩ CSGT, khiến chiến sĩ ngã vật ra đường nằm bất động. Hai thanh niên sau đó cũng bị ngã và lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế.

Đông đảo cư dân mạng đã bày tỏ sự bức xúc với hành động nguy hiểm của hai nam thanh niên, đồng thời hi vọng anh CSGT không bị làm sao. Một vài bình luận bày tỏ: "Đã không đội mũ rồi còn phóng nhanh như vậy!", "Các cháu ở nhà nó ngoan lắm đấy", "Không biết anh CSGT có sao không?"...

Hiện đoạn clip vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận./