Để không bị ‘tụt hậu’ với cộng đồng sau thời gian dài ở trong quân ngũ, Lee Seung Hoon đã tái xuất với những video bắt trend cực mượt. Trong đó, không thể không kể đến điệu nhảy ‘lướt trên cơn sóng trong siêu thị’ trên nền đoạn nhạc ca khúc ‘okeokeoke’ của rapper Việt Low G khiến người hâm mộ Việt Nam thích thú.

Tuy nhiên, mới đây dân mạng lại tiếp tục soi ra được một chi tiết bất thường trong các video của 'chàng rể Lê Song Hùng'. Cụ thể, 5/6 video được đăng tải gần nhất, anh chàng đều xuất hiện với trang phục là chiếc áo da. Còn 4/6 video đầu tiên, Seung Hoon chỉ diện chiếc áo hoodie đen.

Dân mạng soi ra chi tiết bất thường trong những video của anh 'con rể Việt Nam'

'Chân dung chiếc áo da' đã nhẵn mặt trên Tiktok của Hoony

Còn đây là chiếc hoodie quen thuộc

Điều này khiến dân mạng phải ngã mũ thán phục vì độ năng suất bắt trend, nghĩ idea và sản xuất video của idol. Không biết một ngày ‘hot tiktoker mới nổi’ này đã quay nhiều như thế nào để có thể ra được hàng loạt video chất lượng như thế. Để đến bây giờ, khi anh chàng đang phải cách ly nhưng fan vẫn có ‘Tóp tóp’ để xem đều như cơm bữa. Đúng là sướng nhất fan anh Hùng.

Lee Seung Hoon (nghệ danh Seunghoon hoặc Hoony) là một rapper, vũ công và biên đạo múa người Hàn Quốc. Anh hiện là thành viên của nhóm nhạc nam Winner do YG Entertainment thành lập và quản lý.

Ngày 14/1, sau thời gian huấn luyện trong quân đội, Seunghoon đã xuất ngũ và bắt đầu các hoạt động cá nhân, cũng như chuẩn bị cho việc trở lại cùng WINNER. Tuy nhiên, đến ngày 24/1, YG Entertainment thông báo Seunghoon đã nhận kết quả dương tính với vi-rút SARS-CoV-2. Nam idol đã được tiêm phòng đầy đủ và hiện tại, sức khỏe của anh vẫn rất ổn định.