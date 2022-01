Đại học RMIT cơ sở Hà Nội phải đóng cửa gấp 2 ngày, nghi do sinh viên đe dọa 'đốt trường'

Mới đây, trên trang fanpage có tích xanh và gần 242.000 người theo dõi, một dòng thông báo của trường Đại học Rmit đã khiến nhiều người chú ý.

Dòng thông báo được đăng tải trưa ngày 4/1

Theo đó, do vấn đề an ninh, trường sẽ tạm đóng cửa 2 ngày: Thứ 3 (4/1) và Thứ 4 (5/1).

Toàn văn thông báo của nhà trường tên fanpage RMIT University Vietnam:

"Hanoi campus is closed Tuesday 4 Jan and Wednesday 5 Jan 2022 due to a security concern.

Hanoi students and staff, please do not head to campus and please return home. If you are currently on campus please leave the building immediately.

Thank you."

Tạm dịch: Khuôn viên Hà Nội bị đóng cửa vào thứ Ba ngày 4/1 và thứ Tư ngày 5 /1 năm 2022 do lo ngại về an ninh.

Sinh viên và nhân viên Hà Nội, vui lòng không đến khuôn viên trường và vui lòng trở về nhà. Nếu bạn hiện đang ở trong khuôn viên trường, vui lòng rời khỏi tòa nhà ngay lập tức.

Cảm ơn!

Nguyên nhân được nhiều sinh viên truyền tai nhau là do có người đã đăng bài trên Facebook đe dọa sẽ đốt trường nếu không được trả bằng và học bổng.

Bài đăng đe dọa được đăng tải lên Facebook

Dù chưa rõ mục đích của người đăng tải bài viết đe dọa này là gì, có thật hay không, nhưng ĐH RMIT cơ sở Hà Nội vẫn quyết định đóng cửa 2 ngày để đảm bảo an toàn cho nhân viên của trường cùng các bạn sinh viên.

Trước đó, trường cũng cho cán bộ giảng viên và sinh viên đại học đã tiêm chủng đầy đủ tại cả cơ sở Hà Nội và Nam Sài Gòn đi học, đi làm trở lại. RMIT cam kết bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng và chỉ có thể mở cửa cho sinh viên đã được tiêm chủng đầy đủ hoặc đã phục hồi hoàn toàn khỏi COVID-19.

Hiện vụ việc vẫn đang nhận về rất nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt là các sinh viên trường đại học "hoàng gia" này.

Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật./.