Hàng loạt lời chửi rủa, lăng mạ trên trang cá nhân nghi phạm bạo hành bé 3 tuổi

Vụ việc bé V.A. 9 tuổi ở Bình Thạnh bị dì ghẻ bạo hành suốt 4 tiếng đồng hồ, dẫn tới tử vong vẫn chưa khiến dư luận hết bức xúc thì mới đây lại thêm vụ "bố dượng hờ" nghi ngờ đóng đinh vào đầu đứa bé 3 tuổi tại Thạch Thất, Hà Nội.

Theo ông nội của nạn nhân, mẹ cháu - chị Luyến đã ly hôn với chồng từ đầu năm 2021 và bỏ đi biền biệt, dẫn theo cháu Đ.N.A. Trong suốt 10 năm chung sống, chị Luyến là người dịu dàng, chăm chồng chăm con. Tuy nhiên kể từ ngày cô bỏ đi, rất hiếm khi mới thấy chị Luyến đưa cháu về.

Ông nội xót xa trông tin cháu gái đang nguy kịch

Ngoài 9 dị vật nghi là đinh trong đầu, dư luận còn phẫn nộ tột độ khi trong hồ sơ bệnh án của bé A ghi rằng, cách đây 3 tháng bé gái 3 tuổi đã phải cấp cứu ở bệnh viện Đa Khoa vì ngộ độc thuốc sâu, dị vật ở đường tiêu hóa.

Ảnh chụp dị vật trong não cháu bé 3 tuổi ở Thạch Thất

Công an xác định nghi phạm vụ bé gái 3 tuổi bị 9 đinh găm trong đầu chính là người tình của mẹ bé. Danh tính người đàn ông là Nguyễn Trung H. (30 tuổi, trú Thạch Thất) – người tình của chị L. (mẹ cháu bé). Công an huyện Thạch Thất cũng tiến hành bàn giao hồ sơ vụ án cho Công an TP Hà Nội thụ lý, tiếp tục điều tra.

Ngay sau khi biết được thông tin của nghi phạm, cộng đồng mạng ngay lập tức truy tìm ra trang Facebook của người này để bày tỏ sự phẫn nộ.

Trang cá nhân được cho là của nghi phạm bạo hành bé 3 tuổi

Trên mạng xã hội, người này tỏ vẻ hào hoa, thanh lịch với quần áo bảnh bao, tóc vuốt ngược, đồng hồ đeo tay. Đặc biệt là thường xuyên nói lời đạo lý.

Caption

Dù rất ít tương tác nhưng lượng phẫn nộ lên tới vài trăm người

Kèm theo đó là rất nhiều lời lăng mạ

Dân mạng ai cũng phẫn nộ trước hành vi không thể tha thứ

Trên các diễn đàn, đồng loạt ý kiến đều mong muốn pháp luật xử nghiêm những trường hợp bạo hành trẻ em để nhanh chóng chấm dứt tình trạng này.

"Việt Nam gần 100tr dân, pháp luật cần mạnh tay loại bỏ những kẻ mất nhân tính này. Mong ra luật nghiêm, mạnh tay với kẻ ác", "Hình như mức phạt cho những vụ bạo hành trẻ em không đủ răn đe, mà những kiểu như này thì tra tấn cố ý giết người dã man rồi tử hình đi 100% đồng ý đó chả ai ý kiến gì đâu", "Thật không dám tưởng tượng, hổ dữ còn k ăn thịt con, đằng này mẹ còn bênh bồ. 9 cái đinh đùa không tưởng tượng đc luôn. Thương con, mong con sớm bình phục mong có phép màu cho con", "Mịa, nó ghim 9 cái đinh vào đầu con nhà người ta cơ, đoán ngay mà, mong pháp luật xử nghiêm, thật nghiêm vào, khổ thân con nhỏ, có khi đau mà cũng chẳng biết mà kêu đau nữa ấy, đã không nuôi được thì thôi, để bên nội nhà người ta nuôi, đón con về xong làm khổ nó thế đấy, mong con nhanh khỏe và bình an".

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận./.