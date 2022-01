Hot tiktoker Trương Quốc Anh: ‘Trung Ruồi cùng Đỗ Duy Nam mặc chiếc áo trong Táo Quân có quá rộng?’

Mới đây, trên tài khoản Tiktok cá nhân của mình, hot tiktoker Trương Quốc Anh đăng tải video nêu lên quan điểm về việc hai nghệ sĩ gạo cội là Xuân Bắc và Công Lý ‘dừng hình’ tại Táo Quân cùng những đánh giá về sự có mặt của Trung Ruồi và Duy Nam trong chương trình năm nay.

Trong video, anh phản bác lý do cho rằng Xuân Bắc và Công Lý dừng tham gia chương trình vì đã lớn tuổi. Theo anh, ở độ tuổi ngoài 40, anh Tào và cô Đẩu đang ở trong thời kỳ chín muồi của sự nghiệp, có chăng chỉ là ‘sự già rơi trong sự nghiệp của những nghệ sĩ gạo cội’.

Tiktoker Trương Quốc Anh

Nói về sự xuất hiện của Trung Ruồi và Duy Nam, hot tiktoker kỳ vọng ‘hai bạn trẻ này sẽ có một làn gió mới cho trương trình’ chứ không chỉ dừng lại là các đoạn hài nhảm như những nội dung mà họ xây dựng trên Youtube. Và chương trình Táo Quân năm nay cũng sẽ là một dấu mốc cực kỳ quan trọng không chỉ với sự nghiệp của 2 nghệ sĩ trẻ mà còn cả với ekip sản xuất chương trình.

Tuy nhiên, mọi sự không có gì để bàn cãi quá nhiều nếu tiktoker này không cho rằng: ‘Táo Quân hết chủ đề hot’, ‘đang chạy theo trend của xã hội mà không tạo ra trend mới. Đây là sự thụt lùi chứ không phải sự tiến bộ’ rồi đem so sánh 1 đoạn cắt của Táo Quân những năm trước với 1 đoạn cắt từ Táo Quân Liên Minh 2022 - một phiên bản Táo Quân thương mại không phải do VFC sản xuất. Sự so sánh khập khiễng như vậy khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy khó chịu, không hài lòng.

Dân mạng cho rằng nam tiktoker nên tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra bình luận

Bởi đây là hai bản Táo Quân khác hoàn toàn nhau

Bây giờ vẫn còn quá sớm để đưa ra những đánh giá về chương trình Táo Quân 2022 với nhiều sự thay đổi vào năm nay. Chúng ta chỉ có thể đón đợi số phát sóng chính thức vào 20 giờ đêm 30 Tết (tức ngày 31/1/2022) sắp tới mà thôi.