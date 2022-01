Nạn nhân bị đánh trong vô xô xát giữa Trần My và Trang Nemo chiều qua lên tiếng đính chính!

Sau vụ "đại chiến" với Trang Nemo vào chiều qua (16/1), nạn nhân bị đánh đã chính thức lên tiếng, phủ nhận tin đồn có chồng là "anh lớn", không muốn quan tâm nhưng thấy Trần My bị ức hiếp quá mới vào cuộc.

Mặt nạn nhân có nhiều chỗ thâm tím

Vùng trong mắt có hiện tượng xuất huyết

Cụ thể, tài khoản của tên Abbey Phạm, người được cho là bị thương nặng nhất sau vụ ẩu đả, đăng đàn đầy bức xúc:

Bài đăng của người được cho là nạn nhân

"Đầu tiên em xin cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến em trong vụ việc xảy ra vừa qua

Như mọi người đã biết em mới sinh em bé được 4,5 tháng. Sức khoẻ em còn yếu nên không ổn lắm ạ. Em đang đợi bệnh viện cho kết quả giám định thương tật. Mong muốn 1 lần được xem người đag tưởng mình 1 tay che trời là Trang Nemo sẽ đi đâu, về đâu? Bạn ấy đánh người nhiều lần đăng clip lên mạng, nghĩ nhà mình tiền nhiều là bưng bit được hết. (...) Mọi người cứ nói em ỷ chồng là giang hồ, nếu như có ý định xô xát vậy sao em lại đi có 3 đứa con gái đến shop? 2 vợ chồng em chỉ là người bình thường thôi ạ. Chồng em bây giờ tu chí làm ăn, chẳng muốn xích mích với ai. Hôm nay là sự việc xảy ra ngoài ý muốn.

Trang Nemo bắt Bé Trần My tới shop xin lỗi, TM rất sợ không dám đi 1 mình. Em mới nói thôi để em đi cùng, em qua xin lỗi Trang rồi mình về. Lúc đến em đứng ở ngoài chờ. Theo dõi trên live em thấy Trang Nemo rất quá đáng. Ép Trần My phải nói bán đồ giả, còn đồ Trang là đồ thật. Vô lý quá trời. 1 nhãn hàng của công ty nhập từ TQ qua. Trang Nemo làm lại bao bì khác, bán mắc cho cố, người ta bán rẻ hơn thì lại nói đồ giả.

Lý do Trần My nói không biết em: Là tại vì sợ em liên quan tới sự việc, trong lúc đó những người ở shop lại hùng hổ quá. Trần My sợ em có chuyện. Trang Nemo ép My nói như vậy, làm 1 người chị sao em chấp nhận được. Chẳng khác nào ép Trần My vào con đường cùng. Nhận đồ giả là coi như mất chén cơm của người ta rồi. Thuận mua vừa bán. Đâu ra cái kiểu bán mắc rồi bắt người ta nhận đồ giả, còn mình là đồ thật. (…). Bạn mạnh miệng quá trời Trang Nemo ơi. Bạn quắc tay cho 4 người đàn ông vào đánh mình. Bạn không chỉ thị thì nhân viên nào ở shop mà côn đồ dữ vậy. Cộng đồng mạng ơi xin hãy tỉnh táo dùm em.

Con Trang Nemo nó giàu lên là nhờ CĐM ủng hộ mua đồ của nó. Mọi người tiếp tay cho nó có tiền, rồi coi thường người khác, coi thường pháp luật vậy sao? Đánh mình rồi mà khi mấy anh C.A vào Trang Nemo vẫn còn dõng dạc tuyên bố: “C.A vào xử lí C.A luôn”. (…) Mọi người coi clip cũng thấy. Nó lại cố tình kéo khẩu trang em ra lần 2, để nó khoe với mọi người rằng đã đánh em thương tích như thế nào. 5-6 thằng đợi sẵn ở ngoài cùng với mấy thằng ở trong shop đi ra. Gần cả chục thằng ùa vào đánh em. Lực lượng chức năng cố gắng hết sức can ngăn nhưng do tụi nó đông và quá hung hăng nên mấy a trở tay không kịp.

Bức ảnh bị thương do nạn nhân chụp

Cho em hỏi là nó cho mấy a được bao nhiêu tiền mà mấy a bán mạng dữ vậy? Hay mấy a là người thiếu hiểu biết? XH này bây giờ không phải là thời của giang hồ đâu nha mấy a. Xem thường pháp luật như vậy, án dư luận là sẽ bị xử lý nghiêm để làm gương đó mấy c**. Giang hồ xăm trổ cả chục thằng đánh 1 người phụ nữ mới sanh. Thiệt em xấu hổ dùm vợ con, mẹ của mấy a luôn đó. Xã hội không ai mà chấp nhận hành vi này đâu. Thử 1 ngày em gái mình, vợ mình bị như vậy đi rồi xem mấy a như thế nào.

Trang ơi, phụ nữ đến nói chuyện xin lỗi mà bạn chuẩn bị sẵn cả chục a xăm trổ. Gây rối có tổ chức đó nha bạn nha. Cố ý gây thương tích có tổ chức cũng mệt mỏi lắm. Cái kiếng Dior mình mua 7tr, kiếng rớt bạn đạp cho bể kiếng là cố tình phá hoại tài sản nha bạn. Thời xưa có Dung Hà thời nay có Trang Nemo là bạn đó. Sợ quá trời luôn.

1 lần nữa em xin CĐM hãy tỉnh ngộ dùm em. Cổ vũ cho nó, ủng hộ nó để nó có tiền rồi nó xem thường mọi người có đáng không? Cái shop quần áo gì mà giang hồ quá trời. Mọi người đi mua quần áo shop nó lỡ mà chẳng may không mua hay không vừa ý nó coi chừng nó đập cho te tua.

Tẩy chay Trang Nemo dùm em cho nó khỏi tồn tại ở xã hội này nha mọi người ơi"

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Những diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật./.