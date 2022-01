Người đi cùng Trần My thâm tím, chảy máu mắt sau vụ ẩu đả với shop Trang Nemo chiều qua

Vụ việc Trang Nemo và Trần My đang khiến cõi mạng được phen "rúng động". Sau trận "quyết chiến" bằng bạo lực chiều qua (16/1), nạn nhân Khanh - người đi cùng Trần My đã phải nhập viện trong tình trạng chấn thương nhiều chỗ. Thông tin này đã được tài khoản Le Tu - được cho là chồng của nạn nhân - đăng tải.

Tài khoản được cho là chồng nạn nhân đăng tải

Người này đăng kèm ảnh nạn nhân Khanh cùng dòng chú thích: "Vợ ơi cố gắng lên chồng thương vợ nhiều lắm. Chồng không để vợ thiệt thòi 1 mình đâu. Cố lên vợ yêu".

Sau khi bị người trong shop Trang Nemo "tác động vật lý", chị Khanh đã bị chấn thương vùng đầu, chảy máu, thâm tím ở mắt, tai cùng nhiều vết thương mềm trên người.

Mặt nạn nhân có nhiều chỗ thâm tím

Tay và chân có nhiều vết xước

Vùng trong mắt có hiện tượng xuất huyết

Tài khoản Le Tu cũng xác nhận rằng: "mọi người ơi ních này không phải ních chính của vợ chồng chị khanh ạ. e chỉ mượn nhờ 1 hôm thôi. e đã thay lại tên rồi mà ko được ý. nhưng những hình ảnh và stt là đúng như ních chính chủ đăng nha. e ko thêm bớt gi đâu ạ. e chỉ đăng cho những ai quan tâm vk ck chị khanh được biết về thông tin của chị hiện tại thôi".

Hôm qua, Trần My đã cùng Khanh tới cửa hàng của Trang Nemo để xin lỗi, do trong quá trình kinh doanh đã sử dụng ảnh của Trang mà chưa xin phép. Dù đã xin lỗi trên livestream, gỡ mọi hình ảnh nhưng My vẫn quyết định tới shop để đích thân xin lỗi Trang. Tuy nhiên, mâu thuẫn đã xảy ra khiến mọi người mất bình tĩnh, lao vào đánh nhau. Chỉ khi lực lượng công an có mặt, lộn xộn mới chấm dứt.

Trần My (bên trái) và Trang Nemo (bên phải)

Đám đông lao vào đánh nhau

Hiện vụ việc vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Những diễn biến mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật./.