Tân Hoa hậu hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên hồi hương đầy vinh quang

Trải qua một hành trình dài, kể từ ngày rời Việt Nam, chinh chiến tại nước bạn và mang về chiếc vương miện cùng ngôi vị cao nhất, Hoa hậu Hòa Bình thế giới Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chính thức hồi hương vào đêm qua.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã về nước sau hàng loạt hoạt động tại Thái Lan

Trên trang cá nhân, nàng hoa hậu vui mừng thông báo rằng sẽ có buổi diễu hành đường phố, cùng đêm giao lưu để Thùy Tiên tri ân, đáp trả tình cảm của người hâm mộ.

Khoảnh khắc đăng quang của Thùy Tiên

"HOMECOMING CEREMONY - COME AND JOIN ME

Tiên đã đáp cánh an toàn về Đà Nẵng từ tối qua và hiện đang nghiêm túc cách ly tại khách sạn trong vòng 3 ngày. Nhân đây Tiên cũng muốn chia sẻ một tin vui đến mọi người, đó là ngày 11/1 sắp tới Tiên sẽ trở về TP.HCM để chính thức bắt đầu hành trình của mình tại Việt Nam.

Đặc biệt trong ngày này, Công ty S.V cũng sẽ tổ chức một sự kiện lớn cho Tiên nhằm tạo cơ hội để Tiên được gửi lời tri ân cũng như đáp trả tình cảm từ tất cả những người đã luôn đồng hành cùng Tiên trong suốt thời gian qua. Với các hoạt động:

ROAD SHOW (diễu hành đường phố) trên các trục đường lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ Trụ sở Công ty Sen Vàng (6D Trường Sa, P.17, Q. Bình Thạnh) đến Nhà thi đấu Phú Thọ. Thời gian: 15h30 - 17h30.

CHƯƠNG TRÌNH CHÀO ĐÓN VÀ GIAO LƯU tại Nhà thi đấu Phú Thọ với quy mô 3000 người. Thời gian check-in bắt đầu từ 16h30.

Nàng tân hoa hậu cũng chia sể rằng, toàn bộ vé mời sẽ được miễn phí, đồng thời cô cũng đang rất háo hức để gặp lại mọi người.

Sau khi chạm tay vào chiếc vương miện danh giá Miss Grand 2021, Thùy Tiên ở lại đất nước chùa Vàng để thực hiện nhiệm vụ của một Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 với nhiều sự kiện, gặp gỡ truyền thông cũng như các hoạt động thiện nguyện khác. Theo tiết lộ trước đó, chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil cũng sẽ đồng hành cùng nàng hậu trong chuyến hồi hương đầy vinh quang này.