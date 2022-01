Toàn cảnh vụ đấu tố và nội dung livestream chiều 16/1 giữa Trần My và Trang Nemo

Toàn cảnh vụ đấu tố giữa Trần My và Trang Nemo

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng không ngừng quan tâm tới cuộc "khẩu chiến" không ngừng nghỉ trên livestream giữa Trần My và Trang Nemo. Nguyên nhân được cho là mâu thuẫn khi kinh doanh của hai người.

Trần My (bên trái) và Trang Nemo (bên phải)

Tạm tóm tắt sự việc như sau: Trần My có bán sản phẩm thạch giảm cân. Trong quá trình quảng cáo, My có lấy hình ảnh của Trang, nhưng thạch cô nàng bán lại khác loại.

Trong buổi livestream, Trang nói rằng chưa cần biết bán thạch chuẩn hay fake nhưng lấy hình Trang mà không xin phép là không được, yêu cầu My gỡ hết hình ảnh của mình.

Do đó, Trần My đã dẫn thêm Khanh qua xin lỗi Trang Nemo.

Nội dung buổi livestream

Trang Nemo hẹn Trần My sang cửa hàng vào lúc 14 giờ chiều 16/1 để giải quyết mâu thuẫn. Giọng My vừa run run vừa xin lỗi, tỏ thái độ khá lúng túng. Nói chuyện được một lúc trong êm đẹp thì Khanh - người đi cùng My lên tiếng, cho rằng nếu My phục thì hẵng xin lỗi.

Khi được hỏi là ai, Trang yêu cầu Khanh ra ngoài vì không liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Khanh tiếp tục yêu cầu Trần My xem xét có nên xin lỗi hay ko, cùng lúc Trang Nemo tiến tới mời Khanh ra ngoài đồng thời kéo khẩu trang Khanh xuống. Mâu thuẫn cũng được nổ ra từ đây.

Những người trong cuộc bắt đầu xông vào đánh nhau, kèm theo những tiếng chửi thô tục.

Đám đông lao vào đánh nhau

Đám đông ngoài đường tò mò đã tụ tập "hóng chuyện", gây náo loạn - kẹt xe cả một đoạn đường.

Đám đông vây kín quán của Trang Nemo, khiến đoạn đường bị tắc nghẽn

Mọi chuyện được giải quyết khi có sự xuất hiện của lực lượng chức năng.

Hiện vụ việc vẫn đang được chúng tôi tiếp tục cập nhật./.