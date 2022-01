Video: Hai xe máy phóng nhanh vượt ẩu, đâm trực diện ô tô đi ngược chiều

Mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy vào 17 giờ 37 phút tại Trị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, một chiếc xe máy chở 2 người di chuyển với tốc độ nhanh, không đội mũ bảo hiểm, xe không có biển số cố vượt chiếc xe ô tô trắng cùng chiều. Đúng lúc này, một xe ô tô đen theo chiều ngược lại di chuyển tới. Hai xe máy đã đâm trực diện vào xe ô tô đen đi ngược chiều, hai người ngã văng ra đất.

Hậu quả là 2 người đi xe máy bị thương, không ảnh hưởng tới tính mạng. Chiếc xe máy bị dập nát, ô tô đen bị vỡ phần đầu xe.

Clip ghi lại toàn cảnh vụ tai nạn (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip ghi lại toàn cảnh vụ việc đã nhận về gần 2.000 lượt xem, cùng rất nhiều bình luận. Đa phần đều bày tỏ thái độ bức xúc với việc điều khiển xe của tài xế xe máy, đồng thời nhắc nhở người dân tham gia giao thông cẩn thận, nhất là vào dịp cuối năm.

Theo số liệu tổng hợp của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 11 tháng qua (từ ngày 15/12/2020 đến 14/11/2021), toàn quốc xảy ra 10.137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.111 người, bị thương 7.059 người. So với 11 tháng năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm 3.329 vụ (24,72%), số người chết giảm 1.104 người (17,76%), số người bị thương giảm 2.950 người (29,47%).

Trong số này, có 10.020 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường bộ, làm 5.020 người chết và 7.043 người bị thương; giảm 3.283 vụ (24,68%), giảm 1.076 người chết (17,65%), giảm 2.935 người bị thương (29,41%) so với cùng kỳ năm 2020.