Xôn xao cuốn sổ 'thị tẩm', được cho là của ông Lê Tùng Vân ở Tịnh thất bồng lai

Vụ việc ông Lê Tùng Vân cùng nhiều người ở Tịnh thất bồng lai bị khởi tố được dư luận hết sức quan tâm. Ngày 10/1, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Đức Hòa cho biết: "Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố thêm tội danh mới đối với ông Lê Tùng Vân và 3 bị can bị tạm giam. Ông Lê Tùng Vân (SN 1932) và 3 bị can hợp tác, không chống đối quá trình điều tra. Khi có thông tin mới sẽ cung cấp đến quý báo sau".

Chân dung 4 đối tượng ở Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố

Sang ngày 11/1, mạng xã hội lan truyền một bức ảnh với nội dung: "Xôn xao thông tin về cuốn sổ tại Tịnh thất bồng lai". Theo đó, bài đăng này cho biết ông Lê Tùng Vân đã có 1 cuốn sổ ghi chép danh sách "thị tẩm" chẳng khác nào một vị Hoàng Đế thời xưa.

Cụ thể bài đăng đó chia sẻ như sau:

"SỔ THỊ TẨM CỦA THẦY ÔNG NỘI TỊNH THẤT BỒNG LAI

Nghe phong phanh đây là "Sổ thị tẩm của Lê Tùng Vân Quàng đế" được Nội vụ phủ ghi chép rõ ràng.

Cụ thể, Top 1 là My quý phi, người được thị tẩm nhiều nhất.

Bám sát phía sau là Trang phi, Trân phi, Trâm tần, Vòng tần.

Bà Hậu Cao thị và các nàng phi có tuổi khác trong tình trạng đóng mạng nhện"

Hiện tại câu chuyện này chưa có tính xác thực, nhưng đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Bài đăng nhanh chóng thu hút rất nhiều sự quan tâm của mọi người, tuy nhiên vẫn vụ việc vẫn phải được điều tra làm rõ và chờ kết quả của lực lượng chức năng.

Theo thông tin mới nhất, chính quyền tỉnh Long An đã cưỡng chế tháo dỡ các công trình sai phạm ở Tịnh Thất Bồng Lai. Liên quan đến việc điều tra những sai phạm tại tổ chức này, trao đổi với báo Dân Trí, lãnh đạo UBND huyện Đức Hòa cho biết:

Cưỡng chế tháo dỡ công trình sai phạm trong Tịnh Thất Bồng Lai

"UBND huyện đã nắm bắt việc xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích tại hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. UBND xã Hòa Khánh Tây đã lập biên bản vụ việc và đang chờ thời gian thích hợp để tiến hành cưỡng chế. Hiện nay, UBND huyện đang tập trung giữ hiện trường, phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ những sai phạm tại đây".