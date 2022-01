Giá cà phê hôm nay 1/1: Biến động trái chiều giữa hai thị trường ngày đầu năm mới

Giá cà phê hôm nay 1 /1

Tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, giá cà phê điều chỉnh giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.488 USD/tấn sau khi giảm 0,08% (tương đương 2 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 226,10 US cent/pound, giảm 1,20% (tương đương 2,75 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h50 (giờ Việt Nam).

Tại thị trường Việt Nam

Giá cà phê hôm nay 1/1 tại thị trường trong nước không có biến động, giao dịch quanh mức 41.000 - 41.800 đ/kg.

Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 40.500 đồng/kg; Tại huyện Cư M'gar (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay ở mức 41.600 đồng/kg. Tại huyện Ea H'leo (Đắk Lắk), Buôn Hồ (Đắk Lắk) giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.500 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng 11/2021 đạt 78 nghìn tấn, trị giá 181 triệu USD. Con số này giảm 21,4% về lượng và giảm 16,5% về trị giá so với tháng 10/2021; so với tháng 11/2020 giảm 6,9% về lượng, nhưng tăng 12,6% về trị giá.

So với tháng 10/2020, xuất khẩu các chủng loại cà phê robusta, arabica, cà phê chế biến của Việt Nam trong tháng 10/2021 tăng, nhưng xuất khẩu cà phê excelsa giảm. Tính chung trong 10 tháng năm 2021, xuất khẩu tất cả các chủng loại cà phê giảm, ngoại trừ cà phê chế biến. Theo thông tin từ trang Mordor Intelligence, thị trường cà phê Mỹ được dự báo sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 4,8% trong giai đoạn 2020-2025.

Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương dự báo về trung hạn, giá cà phê sẽ được hỗ trợ bởi các báo cáo sản lượng giảm tại nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả cà phê Arabica.