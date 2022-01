Không có 'sổ thị tẩm' nhưng lại phát hiện 'sổ chu kỳ kinh nguyệt' tại Tịnh thất bồng lai

Liên quan đến vụ việc những người giả tu tại Tịnh thất bồng lai (Thiền am bên bờ vũ trụ) bị công an giải về cơ quan điều tra, ngày 10/1, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an huyện Đức Hòa cho biết: "Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Hiện cơ quan điều tra chưa khởi tố thêm tội danh mới đối với ông Lê Tùng Vân và 3 bị can bị tạm giam. Ông Lê Tùng Vân (SN 1932) và 3 bị can hợp tác, không chống đối quá trình điều tra".

Trong thời gian này, trên mạng xã hội xôn xao thông tin về cuốn sổ "thị tẩm", được cho là của ông Lê Tùng Vân.

Nguồn ảnh: Him

Cụ thể bài đăng đó chia sẻ như sau:

"SỔ THỊ TẨM CỦA THẦY ÔNG NỘI TỊNH THẤT BỒNG LAI

Nghe phong phanh đây là "Sổ thị tẩm của Lê Tùng Vân Quàng đế" được Nội vụ phủ ghi chép rõ ràng.

Cụ thể, Top 1 là My quý phi, người được thị tẩm nhiều nhất.

Bám sát phía sau là Trang phi, Trân phi, Trâm tần, Vòng tần.

Bà Hậu Cao thị và các nàng phi có tuổi khác trong tình trạng đóng mạng nhện"

Liên quan đến thông tin này, Công an huyện Đức Hòa đã cho biết không hề có cuốn "hồ sơ tình ái" như cộng đồng mạng đồn thổi, chia sẻ. (Theo Dân trí)

Tuy nhiên, lực lượng chức năng có thu giữ một cuốn sổ ghi lại "chu kỳ kinh nguyệt" của những phụ nữ đang sinh sống tại đây.

Công an huyện Đức Hòa đã thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ liên quan đến những sai phạm tại Tịnh thất Bồng Lai (Ảnh T.C.C).

Thông tin này đang khiến dư luận "ngỡ ngàng bật ngửa", bởi nhận mình là những nhà sư, đang tu tập, vậy mà lại thu thập những thông tin nhạy cảm của phụ nữ, chưa rõ nhằm mục đích gì.

Hiện, vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật./.