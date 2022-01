Lãnh đạo Thành phố gặp mặt đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long

Các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố chủ trì buổi gặp mặt. Tham dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành Thành phố. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã xem phim phóng sự về những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của Thành phố trong năm 2021. Tiếp đó, thông tin về tình hình hoạt động của Câu lạc bộ Thăng Long, ông Dương Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ cho biết, do tác động của dịch Covid-19, nên trong năm qua, Câu lạc bộ tổ chức được 80 buổi sinh hoạt chính, với sự tham gia của 15 nghìn hội viên. Các buổi sinh hoạt đều thực hiện nghiêm, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, trong đó, có Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố đến hội viên.

Đại diện hội viên Câu lạc bộ Thăng Long đánh giá cao và cảm ơn lãnh đạo Thành phố đã có những chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời, mong muốn trong năm 2022, Thành phố tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh, phủ kín vắc xin mũi 3 và các mũi nhắc lại, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người. Các đại biểu cũng kiến nghị Thành phố cần quyết tâm cao nhất để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ, xứng đáng là cán bộ của Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng; cùng với đó, quan tâm cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân Thủ đô; quan tâm làm tốt hơn công tác quản lý quy hoạch, xây dựng đô thị, quản lý đất đai... Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã thông tin đến các đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long những kết quả nổi bật trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những định hướng trọng tâm công tác năm 2022. Bí thư Thành ủy cho rằng, đúng như quan tâm của các đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long, trong nhiệm kỳ này, Thành ủy đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ và Nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa. Ngoài ra, Thành ủy cũng sắp ban hành 2 văn bản quan trọng về quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản... “Tinh thần chung là tăng cường về thể chế, tăng cường về phân cấp quản lý. Những vi phạm cũ thì từng bước khắc phục, nhưng địa bàn nào để xảy ra vi phạm mới thì kiên quyết xử lý người đứng đầu”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cũng cho biết, Thành phố sẽ tập trung xây dựng đường Vành đai 4 để Hà Nội phát triển đồng đều hơn, thông qua đó, cũng thu hút đầu tư, giảm tải cho khu vực nội đô, từ đó, giải quyết các vấn đề về môi trường. Cùng với đó, Thành phố sẽ đầu tư mạnh hơn cho giáo dục đào tạo để tương xứng với vị thế, nhiệm vụ. Ngoài ra, Thành phố cũng sẽ tập trung đầu tư cho y tế, các cửa ngõ Thủ đô sẽ xây các bệnh viện của Thành phố, với quy mô 500 giường trở lên, không xây tập trung vào đô thị lõi. Đồng thời, tập trung nâng cao năng lực cho y tế cơ sở và y tế dự phòng... Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cũng trân trọng cảm ơn các bác, các đồng chí hội viên Câu lạc bộ Thăng Long đã luôn dõi theo, động viên và đóng góp nhiều ý kiến quý báu cho Thành phố. Nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gửi tới các bác, các đồng chí hội viên Câu lạc bộ Thăng Long cùng toàn thể gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.