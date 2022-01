Lễ trao giải Gaon Chart Music Awards 2022: BTS thắng lớn, Blackpink không được gọi tên

Vào chiều ngày 27/1, lễ trao giải Gaon Chart Music Awards 2022 đã chính thức diễn ra với sự tham gia của dàn sao lớn Kpop như: NCT 127, NCT Dream, STAYC, Kang Daniel, The Boyz, Red Velvet, Brave Girls, SHINee, Standing Egg, Oh My Girl, Lee Mujin, Lee Chan Won, Lim Young Woong, Taeyeon, Homies... Lễ trao giải được dẫn dắt bởi 3 MC JaeJae, Doyoung (NCT) và Sieun (STAYC).

Buổi lễ đã xướng tên nhiều nhóm nhạc, nghệ sĩ hoạt động độc lập với nhiều giải thưởng khác nhau, trong đó:

- BTS thắng lớn với nhiều giải thưởng như: Album bán lẻ của năm với ‘Butter’; Ca khúc trụ hạng tốt nhất năm cho ‘Dynamite’; Giải bình chọn MUBEAT toàn cầu; Nghệ sĩ của năm (hạng mục nhạc số) vào các tháng: Tháng 5 (Butter), Tháng 7 (Permission to Dance), Tháng 9 (My Univers); Ngôi sao mạng xã hội của năm.

BTS đạt Giải bình chọn MUBEAT toàn cầu

- Lisa đồng giải bình chọn MUBEAT toàn cầu cùng BTC

Nhóm nhạc Blackpink chỉ có Lisa góp mặt trong các giải thưởng của Gaon Chart Music Awards 2022

-Tân binh toàn cầu thuộc về nhóm nhạc nam 7 thành viên ENHYPEN và nhóm nhạc nữ 4 thành viên là aespa.

ENHYPEN đạt giải tân binh toàn cầu

aespa đạt giải tân binh toàn cầu

- NCT Dream giành giải nghệ sĩ nhiều album kit nhất

- Hiện tượng của năm thuộc về STAYC

- Ca sĩ thịnh hành của năm: Standing Egg - Old Song

- Ca khúc xu hướng quốc tế của năm: Stay - The Kid LAROI

- Nghệ sĩ của năm (Hạng mục album): Quý 1/2021: One-reeler/Act IV - IZ*ONE, Quý 2/2021: Hot Sauce - NCT Dream, Quý 2/2021: Hot Sauce - NCT Dream, Quý 4/2021: Sticker - NCT 127

- Ngôi sao Hallyu thế giới: Stray Kids

Bên cạnh đó là nhiều giải thưởng ấn tượng khác.

Gaon Chart Music Awards (Hangul: 가온차트 뮤직 어워드; tạm dịch: Giải thưởng âm nhạc về nhạc số Gaon) hay còn gọi Gaon Chart K-Pop Awards, là giải thưởng âm nhạc lớn được tổ chức hằng năm tại Hàn Quốc bởi bảng xếp hạng âm nhạc quốc gia Gaon Chart. Các giải thưởng tập trung chủ yếu vào bài hát và album hơn là nhạc sĩ. Giải chung kết dựa vào số lượng bài hát và album bán ra.