Messenger đã được cập nhật tính năng thông báo khi chụp ảnh màn hình

Mới đây, trên trang cá nhân Facebook của mình, CEO của Meta - Mark Zuckerberg đã đăng tải thông báo tuyên bố rằng ứng dụng nhắn tin Messenger đã có thêm tính năng thông báo khi cuộc trò chuyện bị chụp ảnh màn hình.

Thông báo trên trang Facebook cá nhân của Mark Zuckerberg

Cụ thể, Mark viết: ‘New update for end-to-end encrypted Messenger chats so you get a notification if someone screenshots a disappearing message. We're also adding GIFs, stickers, and reactions to encrypted chats too.’

Tạm dịch: 'Đã có bản cập nhật mới cho các cuộc trò chuyện được mã hoá đầu cuối trên Messenger. Với tính năng mới này, bạn sẽ nhận được thông báo nếu ai đó chụp ảnh màn hình một tin nhắn trước khi chúng biến mất. Chúng tôi cũng đang thêm ảnh GIF, các nhãn dán và tính năng bày tỏ cảm xúc vào các cuộc trò chuyện được mã hóa.'

Vị CEO này cũng đã đăng tải hình ảnh minh hoạ trực quan cho tính năng này. Khi người dùng chụp màn hình tin nhắn, Messenger sẽ gửi thông báo trong đoạn chat.

Đây không phải là lần đầu tiên một ứng dụng thuộc công ty Meta có tính năng này. Trước đó, Instagram cũng sở hữu tính năng gửi thông báo khi cuộc trò chuyện bị chụp hoặc quay màn hình.

Mark Zuckerberg - CEO của Meta

Meta là công ty mẹ sở hữu nhiều sản phẩm, ứng dụng mạng xã hội, nhắn tin như Facebook, Messenger, Instagram, Whatsapp… Trước đây, Meta cũng mang tên Facebook nhưng vào cuối năm 2021, Mark Zuckerberg đã đổi tên công ty, hướng tới mục tiêu ‘được biết đến đầu tiên như một vũ trụ ảo metaverse, không chỉ còn là Facebook’.

Theo đánh giá từ Engadget, các thay đổi với nền tảng Facebook chính hiện chưa rõ ràng, nhưng thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường sẽ là tầm nhìn và trọng tâm phát triển của Meta,