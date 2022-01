Phẫn nộ clip chồng lao vào đấm vợ trong salon tóc, phản ứng của người chứng kiến càng 'sôi máu'

Thời điểm cận Tết Nguyên đán cũng là lúc nhu cầu làm đẹp của các chị em tăng cao. Hàng loạt salon tóc tăng ca, lượng khách trong quán không phút giây nào giảm bớt, thậm chí là vào tối muộn. Do đặc thù làm tóc dài, nên thời gian làm tóc khá lâu. Nhiều chị em có chồng, người yêu tâm lý đi cùng và ngồi đợi không than vãn, nhưng cũng có trường hợp khiến dân tình ngao ngán.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông, được cho là chồng đã xông thẳng vào quán đánh, đấm vào mặt vợ mình khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo đó, một người phụ nữ đang ngồi để các nhân viên tạo kiểu tóc thì một người đàn ông hằm hằm xông tới, tiến đến chỗ người phụ nữ rồi chửi mắng, thu hút tất cả sự chú ý của người trong salon. Chưa rõ có mâu thuẫn gì, người đàn ông đã hung hăng lao tới, tát liên tiếp vào mặt nạn nhân. Bị đánh bất ngờ, người phụ nữ chỉ đành ôm mặt, ngồi im chịu trận.

Người chồng xông vào salon tóc đánh vợ

Một nam thanh niên có ý định ngăn cản thì đã bị người chồng chỉ thẳng vào mặt, quát "ra" khiến người này cũng không dám can thiệp nữa. Thậm chí người đàn ông còn hăm doạ những người khác trong salon, "Mày muốn tao chém chết không, hử". Khiến tất cả mọi người đều không dám "ho he" mà chỉ tập trung vào công việc đang làm.

Trước khi rời đi, người đàn ông còn quay lại tiếp tục chửi mắng vợ, thậm chí còn hăm doạ, "Mày đứng có về nữa". Lý do được người đàn ông này đưa ra là người vợ đã nói chỉ đi cắt tóc nhưng lại đi quá lâu, nhà lại đang có việc nên đã tìm đến, xông vào tận salon để "xử lý" vợ.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải đã thu hút rất nhiều bình luận chỉ trích cùng sự phẫn nộ. Đa phần đều chê trách rằng người chồng quá vũ phu, côn đồ, Lo ngại cho số phận của chị vợ sau khi trở về nhà. Một số khác khiển trách những người đang có mặt trong quán. Dù có tới 2 nam thanh niên cùng rất nhiều người ngồi cạnh, nhưng lại không một ai ngăn cản hành động đánh vợ của người chồng. Có thể hiểu rằng họ không muốn bị liên lụy, bị "đánh thay", nhưng thái độ dửng dưng trước hành động xấu cũng khiến nhiều người "nóng mắt".

Clip trích xuất từ camera của nhà hàng