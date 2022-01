Tin nóng trưa 9/1: Ninh Dương Lan Ngọc công bố 'bạn trai', lý do Lê Tùng Vân được tại ngoại?

Luật sư tiết lộ lý do bất ngờ giúp ông Lê Tùng Vân Tịnh Thất Bồng Lai được tại ngoại

Trong số 4 người ở Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố, chỉ riêng Lê Tùng Vân được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Lê Tùng Vân được tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú

Không để fan mất công đồn đoán, Ninh Dương Lan Ngọc tự công bố danh tính 'bạn trai' giấu mặt

Tối 8/1, Ninh Dương Lan Ngọc khiến người hâm mộ được phen náo loạn khi bất ngờ đăng ảnh dựa vào vai một chàng trai giấu mặt. Không chỉ có vậy, nữ diễn viên còn đăng ảnh kèm dòng trạng thái: “Tú đã có chẳng lẽ chị chịu thua”.

Lan Ngọc khiến dân tình náo loạn khi bất ngờ đăng ảnh với "trai lạ"

Tình cũ Trường Giang khoe ảnh âu yếm bên soái ca 6 múi, liệu có phải đang hẹn hò?

Tối 8/1, Nam Em bất ngờ chia sẻ hình ảnh tình tứ bên nam diễn viên Thuận Nguyễn. Bức ảnh lập tức nhận được sự chú ý đông đảo của cư dân mạng.

Nam Em tình tứ bên Thuận Nguyễn

Clip: Tưởng con đã lên xe, người mẹ phóng xe đi mất trước tiếng gọi thất thanh của bé trai

Theo camera ghi lại vào buổi sáng, người mẹ này đang loay hoay khởi động xe, còn bé trai đang khóa cổng, vai vẫn còn đeo cặp sách. Khi xong xuôi, cậu leo lên xe nhưng không rõ vì nguyên do gì lại leo xuống.

Clip con trai đứng bơ vỡ, ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bất ngửa khi mẹ "phóng" xe đi mất hút dù mình chưa lên xe (Nguồn: Giao thông Quốc gia)

