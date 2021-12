Chiếc xe 4 bánh 'phi như bay' ở hầm chui Nguyễn Trãi, đâm mạnh vào xe ô tô đi cùng chiều

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một vụ tai nạn kinh hoàng tại Nguyễn Trãi - Thanh Xuân khiến người xem không khỏi rùng mình.

Người đăng tải video dường như vẫn chưa "hoàn hồn", khi vừa gặp tai nạn "từ trên trời rơi xuống". Người này chia sẻ: "Khoảng 21h15 ngày 28/12, tôi lái xe 4 chỗ qua hầm chui Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội). Xe đang đi với tốc độ vừa phải thì đột nhiên một tiếng nổ "sốc tận óc" từ phía sau, khiến đầu 2 vợ chồng dính chặt vào ghế.

Đoạn video ghi lại vụ việc (Nguồn: Facebook)

Trong hoang mang, tôi nhận ra hình như xe mình vừa bị một tác động nào đó, khiến mình hoàn toàn mất khả năng xử lý. Phút chốc sau, tôi nhận ra mình đã bị tai nạn.

Tiếp đến là khoảnh khắc xe lao mất phương hướng và va đập mạnh. Lúc này, túi khí trong xe nổ loạn xạ. Tôi thấy trời đất hoàn toàn chao đảo, có cảm giác xe sẽ lật. Đặc biệt là cảm giác bất lực phó mặc sinh mạng cả hai vợ chồng cho ông trời.

Thực sự kinh hãi!

Kèm theo đó là đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc. Khi đang di chuyển từ dưới hầm chui lên, chiếc xe ô tô đỏ di chuyển với tốc độ rất nhanh ở làn bên phải, đột nhiên chuyển lái sang làn trái, đâm trực diện vào một ô tô màu trắng đang đi cùng chiều. Cú đâm mạnh từ phía sau khiến tài xế không kịp phản ứng. Chiếc xe trắng đâm lên giải phân cách, xoay 360 độ, đầu xe hư hỏng nặng. Rất may, 2 người ngồi trên xe không bị ảnh hưởng tới tính mạng.

Còn chiếc xe đỏ sau khi gây tai nạn cũng bị hư hỏng nặng, chưa rõ tính mạng của tài xế ra sao.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Nhưng nhiều dân mạng cho rằng, tài xế xe đỏ đã sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông nên đã không kiểm soát được tốc độ, hành vi của mình.

Hiện đoạn video vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội./.