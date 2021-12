Clip: Ngang nhiên cướp giật giữa đường, nạn nhân bị ngã đập người xuống đường

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh vụ cướp giật ngang nhiên khiến nhiều người không khỏi rùng mình trước độ táo tợn của kẻ cướp.

Tên cướp ra tay cướp giật túi xách của cô gái

Camera an ninh tại một hộ dân gần đó đã ghi lại hết vụ việc. Cụ thể, một người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác màu vàng, trên vai khoác một chiếc túi xách đang đi bộ trên đường thì bất ngờ từ phía sau, một nam thanh niên điều khiển xe máy áp sát, cướp giật chiếc túi xách.

Rất may, người phụ nữ đã kịp nắm lại chiếc túi, nhưng lại bị kéo lê trên đường. Cô gái theo quán tính bị ngã, đập nửa người xuống đường. Tuy niên, rất may không cô không bị thương nặng.

Cô gái bị cướp ngã ra đường

Ngay sau khi cướp giật bất thành, nam thanh niên lập tức phóng xe bỏ chạy. Những người ở gần đó cố gắng đuổi theo, tuy nhiên tên cướp đã nhanh chóng tẩu thoát.

Nhiều người đuổi theo nhưng tên cướp đã tẩu thoát

Nhiều cư dân mạng bình luận, đây là thời điểm cuối năm nên trộm cướp rất dễ lộng hành. Phụ nữ khi mang theo tài sản giá trị cần hết sức cẩn trọng, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Từ năm 2018 đến hết quý 1/2021, Công an TP Hồ Chí Minh ghi nhận xảy ra 516 vụ phạm pháp hình sự (trong đó có 47 vụ cướp tài sản, 125 vụ trộm cắp tài sản và 165 vụ cướp giật tài sản) do 884 đối tượng dưới 18 tuổi thực hiện. Trong đó có đến 553 đối tượng đã bỏ học giữa chừng, chiếm tỷ lệ 71,44%" - Thiếu tá Trịnh Khánh Hùng - Phó trưởng Phòng CSHS, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết.