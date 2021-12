Clip tài xế xe 7 chỗ vào cua đâm gãy 2 chân một nam sinh rồi rời khỏi hiện trường

Một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã khiến một nam sinh bị thương nặng.

Cụ thể, tại ngã giao đối diện Quảng trường Nguyễn Tất Thành (thành phố Tuyên Quang), một chiếc xe 7 chỗ di chuyển với tốc độ khá nhanh, khi đi tới ngã giao đã không giảm tốc độ (chưa rõ có vượt đèn đỏ hay không), đâm trực diện vào một nam sinh điều khiển xe máy điện đang sang đường.

Cú tông mạnh, trực diện đã khiến nam sinh văng ra khỏi xe, suýt va chạm với một chiếc ô tô khác. May mắn, chiếc xe đỏ đã kịp thời giảm tốc độ, đánh lái để tránh em học sinh bị thương nặng hơn.

Ngay sau chứng kiến vụ tai nạn, người dân đã đưa em học sinh đi cấp cứu, còn chiếc xe gây tai nạn đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bức xúc trước hành vi của tài xế, người dân chứng kiến vụ việc đã nộp các bằng chứng, hình ảnh, video cho lực lượng công an, hy vọng tài xế sẽ sớm đầu thú, chịu trách nhiệm với hành vi của mình.

Ngay khi đoạn clip được đăng tải đã thu về hàng nghìn lượt xem cùng rất nhiều bình luận phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng tài xế đã sử dụng rượu bia nên không kiểm soát được hành vi của mình, đồng thời chúc cho nam sinh sẽ sớm bình phục.

Hiện vụ việc vẫn tiếp tục nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận./.