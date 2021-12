Clip: Tự trượt ngã tóe lửa trên đường, người đi xe máy nằm gọn dưới gầm xe tải

Mới đây, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông trượt ngã trên đường bị xe tải cán vào người đã được chia sẻ và nhận về rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Theo đó, trên một con đường khá ướt, dường như vừa trải qua một trận mưa lớn nên khá trơn trượt, một chiếc xe máy do người đàn ông điều khiển di chuyển với tốc độ khá nhanh, bất ngờ bất lái và trượt ngã trên đường. Cú va chạm đã khiến xe máy và mặt đường ma sát mạnh, tóe ra những tia lửa.

Người điều khiển xe máy ngã trước đầu ô tô (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Phía sau, một chiếc xe tải đi tới, do người điều khiển xe máy đã ngã sang làn đường ô tô đột ngột, nên tải xế xe tải không kịp phanh lại. Hậu quả là người đàn ông xấu số đã nằm gọn dưới gầm xe tải.

Chiếc xe tải đi qua người nam tài xế xe máy (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Ngay sau vụ việc, nam thanh niên đã được người dân đưa đi cấp cứu. Hiện chưa rõ tình hình sức khỏe ra sao.

Vụ việc được camera an ninh ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội như một lời nhắc nhở cho những người tham gia giao thông, cẩn phải cẩn trọng, chú ý tốc độ, nhất là tại những đoạn đường vắng để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Your browser does not support HTML5 video.

Đoạn video ghi lại toàn bộ vụ việc đau lòng