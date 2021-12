Dân mạng truyền tay nhau lý do cháu bé 13 tuổi nhảy lầu tại chung cư Goldmark, Hồ Tùng Mậu

Đêm khuya 16/12, mạng xã hội xôn xao câu chuyện một cháu bé mới chỉ 12, 13 tuổi tự tử tại chung Goldmark, địa chỉ 136 đường Hồ Tùng Mậu, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Your browser does not support HTML5 video.

Clip bé nhỏ rơi từ tầng 22 chung cư Goldmark Hồ Tùng Mậu (Nguồn: Ký sự đường phố)

Nhiều trang mạng xã hội đã đăng tải bài viết cùng dòng trạng thái: "Hóng vụ 1 bé trai lớp 6 vừa không qua khỏi từ tầng 22 chung cư Goldmark. Thấy bảo nguyên nhân do áp lực học hành quá lớn".

Liền sau đó là hàng loạt tin nhắn, được cho là của cư dân cùng sinh sống trong tòa chung cư. Họ xác nhận rằng vụ việc là có thật, kèm theo đó là ảnh 1 cháu bé mặc áo đỏ nằm bất động tại hiện trường, được cho là nạn nhân trong vụ việc.

Đoạn hội thoại được cư dân trong tòa nhà chia sẻ

Ảnh được cho là nạn nhân đang nằm bất động tại hiện trường.

Theo đó, nguyên nhân được một người đưa ra là do bé đã "vào thi muộn, cô không cho vào, bị mẹ mắng, quay ra nhảy luôn".

Đi kèm với đó là một đoạn clip một người phụ nữ, được cho là mẹ của đứa trẻ. Người phụ nữ đầu tóc rũ rượu, liên tục gào khóc: "Con ơi tại sao lại dại dột như vậy?". Do quá đau lòng, người này đã ngất đi, được người dân đưa vào phòng để bình tĩnh lại.

Hiện sự việc vẫn đang nhận được sự quan tâm từ phía dư luận. Tuoitre&xahoi sẽ tiếp tục đưa tin ngay khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng./.