Go Hyun Jung tự ‘hành hạ chiếc túi Hermes kelly của chính mình trong một cảnh phim Reflection of you

Khoảnh khắc nữ diễn viên "hành hạ" chiếc túi hàng hiệu trong một cảnh phim khiến dân mạng không khỏi cảm thán. Go Hyun Jung sinh năm 1971 tại một thị trấn nhỏ của tỉnh Nam Jeolla, Hàn Quốc. Bằng niềm đam mê cháy bỏng với nghệ thuật, cô theo học ngành Nghệ thuật biểu diễn tại Đại học Dongguk. Nhờ bàn đạp là nhan sắc đỉnh cao cùng tài diễn xuất hiếm có, mỹ nhân chính thức gia nhập làng giải trí Hàn Quốc. Nhan sắc đỉnh cao của Go Huyn Jung Vào tháng 11 năm 2020, Go Hyun-jung đã được xác nhận sẽ xuất hiện trong bộ phim truyền hình Reflection of you. Sự kiện này đánh dấu sự trở lại của cô sau hơn hai năm gián đoạn. Lần xuất hiện cuối cùng của cô là trong bộ phim truyền hình năm 2019 Luật sư của tôi, Ông Jo 2: Tội ác và Trừng phạt. Đạo diễn Han Hye Yeon chia sẻ: "Kịch bản miêu tả cảnh này là cảnh một người phụ nữ sang chảnh không hề phù hợp với khu phố nghèo, vì thế chúng tôi đã rất khổ tâm rằng nên chọn loại túi nào cho phù hợp". Tuy nhiên Go Hyun Jung đã xung phong ngay lập tức: “Đạo diễn, nhà tôi có một cái túi, diễn liền thôi!” Chiếc túi được nữ diễn viên sử dụng làm đạo cụ (Nguồn: Lạc Sâu Bích) Tuy nhiên, chiếc túi mà nàng diễn viên nói tới ở đây là Hermes kelly, có giá lên tới hơn 444 triệu VNĐ. Việc hy sinh hàng chục nghìn đô cho nghệ thuật với Go Hyun-jung dường như chỉ là "hạt cát trong sa mạc", nhưng nhiều dân mạng xứ Hàn lại xót thương thay cho số phận chiếc túi. Phản ứng của Knet khi biết chiếc túi Hermes bị hành hạ không thương tiếc: - Wow, thế này thì khác gì cầm gậy bóng chày mà nện lên xe hơi chứ - Dựng đồ giả để đập có phải đỡ xót hơn không - Không phải túi em mà em xót quá - Go Hyun Jung thực sự tận tâm với nghiệp diễn thật đấy - Chị cho em mượn đi, em cũng muốn thử cảm giác đập túi Hermes Kelly chị ạ - Sao mà chị có thể đối xử với 20 triệu won như vậy chứ - Đập liền tay không chút nao núng vậy... em ghen tị quá Bài viết liên quan Clip: Cô gái vào làm tóc, 'nhỡ tay cầm nhầm' luôn điện thoại của chủ quán rồi nhanh chóng bỏ đi

