Liên quân mobile: Xem trực tiếp tứ kết AIC 2021 Mad team vs One team, nội chiến GCS tại đây

Bước vào trận tứ kết 2 AIC 2021 là cuộc nội chiến giữa khu vực GCS, khi Mad team chạm trán One team Esports. Đặc biệt, đây cũng là một trận chiến "kẻ tám lạng người nửa cân" giữa 2 người đi đường Tà thần Lunlun và Kawhi!

Lịch thi đấu tứ kết AIC 10/12

Xét về đội hình, Mad team đã trải qua giai đoạn vòng bảng khá khó khăn, khi phải chia tay thần rừng Neil. Người thay thế là Zen - một chàng trai trẻ, được coi như thần đồng khi liên tục lập kỷ lục trong các bảng xếp hạng rank Đài. Tuy vậy, việc thi đấu chuyên nghiệp khác hoàn toàn đấu hạng, do đó, anh chàng này đã có những vấp ngã tại vòng bảng. Tuy nhiên, vượt qua một đoạn đường khá dài, người hâm mộ Liên quân mobile Đài Bắc Trung Hoa hy vọng rằng, anh chàng này sẽ lấy lại phong độ vốn có của mình.

Tuy không có đội hình mạnh nhất, nhưng Mad team vẫn tự tin có thể vô địch

Trái với Mad Team, các tuyển thủ One team đang ở đúng điểm rơi phong độ. Với thành tích đứng đầu bảng B, đặc biệt là chiến thắng 2-0 trước Saigon Phantom, One team được đánh giá có chút nhỉnh hơn so với người đồng hương trong trận quyết đấu chiều nay.

Chính thức khởi tranh từ ngày 27/11, AIC 2021 diễn ra trong gần 1 tháng. AIC 2021 có sự góp mặt của 14 đội tuyển với tổng mức tiền thưởng lên tới 1 triệu USD, tương đương 23 tỷ đồng. Riêng nhà vô địch sẽ bỏ túi tới 9,2 tỷ đồng tiền thưởng. Giai đoạn vòng bảng sẽ diễn ra từ ngày 27/11 đến 5/12 theo thể thức vòng tròn 1 lượt BO2. Sau đó, lần lượt tới vòng tứ kết (9/12 đến 12/12) rồi bán kết (17/12 đến 18/12). Trận chung kết sẽ được tổ chức vào ngày 19/12.Vòng tứ kết AIC 2021 sẽ diễn ra theo thể thức BO5, sau đó nâng lên BO7 khi bước vào tứ kết nhánh thắng. Các trận đấu tứ kết sẽ diễn ra vào các ngày 9/12 và 10/12.

TRỰC TIẾP: MAD TEAM VS ONE TEAM ESPORTS | TỨ KẾT AIC 2021 NGÀY 2 - 10/12 [ NỘI CHIẾN KHU VỰC GCS ] (Nguồn: Liên Quân Mobile eSports - Garena)