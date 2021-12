Nữ sinh 2k2 bị sát hại dã man tại Hoài Đức đêm qua: Xinh xắn, học giỏi, thường xuyên tham gia CLB

Đêm 23/12, trên mạng xã hội xôn xao thông tin một nữ sinh bị sạt hại ngay giữa đêm khi đang trên đường về nhà. Tới 24/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức, Hà Nội, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An (19 tuổi, người địa phương) về tội Giết người.

Hiện trường vụ án nam sinh FPT 2002 sát hại bạn gái ở Hoài Đức

Ông Hoàng Ngọc Tiến (SN 1969, trú tại thôn Cao Trung, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, gia đình vừa lo hậu sự cho con gái là cháu H.T.H. (19 tuổi, sinh viên Học viện ngân hàng).

Theo ông Tiến, trưa 22/12, sau khi ăn cơm, cháu H. đã đi làm thêm. Đến khoảng 22h30 cùng ngày khi ông đang ngủ thì nhận được thông tin con gái mình trong lúc đi làm về bị sát hại cách nhà khoảng hơn 1km. Được biết, sau khi xảy ra vụ việc, nghi phạm đã bị người dân bắt lại và bàn giao cho cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, nghi phạm và nạn nhân có mối quan hệ tình cảm, thời gian gần đây, cả 2 đã có trục trặc dẫn tới chia tay.

Nữ sinh 2k2 bị sát hại dã man đêm qua

Ngay sau khi thông tin vụ việc được đăng tải, bạn bè, người thân của nữ sinh không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi quá đột ngột của em.

Bạn bè chia sẻ, H. là cô gái năng nổ, nhiệt huyết, rất hòa đồng với bạn bè. Em còn thường xuyên tham gia vào các câu lạc bộ hoạt động vì cộng đồng.

Trên trang fanpage của một câu lạc bộ nạn nhân từng là thành viên, một bài đăng chia ly đầy xót thương đã được đăng tải, khiến ai nấy không thôi đau đớn, nghẹn ngào. "Thật đáng tiếc khi chuyến hành trình của cậu phải dừng chân ở tuổi 19. Ở độ đẹp nhất, rực rỡ nhất thì ông trời lại mang cậu đi. Niềm thương nỗi nhớ cứ nhỏ giọt đong đầy từng ngày, chẳng dám chạm vào vì sợ biển tình vỡ oà. Chỉ xin gửi gắm chút tâm tình này, chút hơi ấm này đến ánh trăng cùng những vì sao, hằng đêm sẻ chia chuyện trò cùng cậu" - trích từ bài viết.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.