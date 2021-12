Phẫn nộ câu chuyện nữ sinh f0 bị chủ trọ đập điện thoại, đuổi ra ngoài, 'quỵt' luôn tiền nợ

Mới đây, mạng xã hội đã chia sẻ rầm rộ câu chuyện về một nữ sinh không may dương tính với COVID-19 từ chính chủ trọ, nhưng 2 mẹ con chủ trọ lại có hành vi đánh đập, xúc phạm, đuổi ra khỏi trọ ngay trong đêm khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Bài đăng "kêu cứu" của nữ sinh

Theo như nữ sinh này chia sẻ, cô gái không may trở thành f0, bị lây bởi chính chủ trọ có bệnh nhưng giấu mọi người. Sau khi biết mình mắc COVID, nữ sinh đã cáchh ly tại phòng trọ. Nhưng con trai của chủ trọ lại có một khoản nợ và không định trả cho cô. "Mâu thuẫn giữa đan xen giữa việc em là F0 cách ly tại phòng trọ (chủ trọ là F0 nhưng không khai báo) và chuyện tiền bạc giữa em và HỒ VĂN Đ. - con trai chủ trọ, đêm ngày 9/12 khi em đang khoá cửa cách ly một mình trong phòng riêng thì HỒ VĂN Đ. đã xông vào PHÁ CỬA PHÒNG EM VỚI Ý ĐỊNH HÀNH HUNG, xâm phạm cơ thể và quyền riêng tư, đập phá đồ đạc và điện thoại. Đuổi em ra khỏi nhà trong đêm khi em đang là F0" - nữ sinh bức xúc.

Chủ trọ cùng con trai với nhiều lời lẽ xúc phạm, thóa mạ nữ sinh

Những vết thương trên người nữ sinh sau khi bị "tác động vật lý"

Ngoài ra, mẹ của Hồ Văn Đ. là bà M.H. cũng dùng nhiều lời lẽ thóa mạ, xúc phạm, chửi bới em. Cô gái nghẹn ngào viết: "Họ dùng bạo lực để đuổi em đi. Em muốn nói chuyện rõ ràng nhưng cả 2 mẹ con đều không có thái độ hòa hoãn. Họ không cho em nói gì và chặn họng em xúc phạm em liên tục. Bạn Đ hét to vào em "tao không trả tiền cho mày đấy, mày phải biến khỏi đây, nếu không đừng trách".

Chưa dừng lại ở đó, người này còn đập điện thoại của nữ sinh, khiến nó bị hư hỏng nặng. Lúc đó, dù là f0 nhưng do cùng đường, cô vẫn phải đi tìm sự trợ giúp từ người dân xung quanh: "Em quá hoảng loạn chỉ kịp nhặt xác cái điện thoại chạy ra khỏi nhà và hớt hải tìm người dân xung quanh xin sự giúp đỡ nhưng vì em là F0 nên họ tránh, em là F0 vẫn đeo khẩu trang và mặc đồ dài, mặc dù lúc đó tình trạng sức khỏe của em đang sốt, thở hụt hơi, choáng váng và tim đập nhanh.

Điện thoại bị Đ. cố tình bẻ tay giật điện thoại quăng mạnh vào tường.

Sau khi chạy ra khỏi nhà thì 2 mẹ con đã đóng chốt cửa lại. Em tìm được sự trợ giúp của tổ trưởng dân phố và họ có mời công an lên giải quyết. Khi công an đến thì họ yêu cầu trường trình sự việc, em có đề cập đến vấn đề bị như trên thì 2 mẹ con họ chối. Do lúc đó em là F0 nên công an ưu tiên hỗ trợ em gọi Y tế xuống và được đi cách ly. Sau đó có thỏa thuận là mẹ H.V.Đ. sẽ trả nợ cho bạn Đ nợ em ngày 10/12 để em có thể dọn đồ đi. Tất cả chỉ là nói miệng. Trong thời gian đợi y tế đến chủ trọ vẫn quyết định không cho em vào nhà!"

Chưa dừng lại ở đó, khi cô gái chưa kịp dọn đồ đi, chủ trọ đã không cho phép ai vào nhà phụ giúp cô chuyển đồ mà ném luôn từ trên tầng 3 xuống. Cô gái lúc đó trong tình trạng run rẩy, khó thở, tinh thần hoảng loạn, và choáng váng vì tụt đường huyết nhưng vẫn phải vác đồ từ phòng trọ xuống.

May mắn rằng nhờ sự giúp đỡ từ công an và y tế phường, nữ sinh đã được đi điều trị tại Bệnh Viện dã chiến thu dung 13. Hiện cô gái đã qua phần nguy hiểm, sức khỏe dần ổn định. Quay đây, cô cũng hy vọng rằng được mọi người giúp đỡ, lên án, tố giác người chủ trọ vô lương tâm, mong chính quyền vào cuộc để xử lý.

"Qua đây, một lần nữa em kính mong cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi để những con người ích kỷ giấu bệnh làm lây lan dịch bệnh và không có nhân tính này phải trả giá về những việc họ làm ra và mong không một ai nữa xui xẻo thuê trúng chỗ này ở để bị như em. Rất mong cơ quan có thẩm quyền vào cuộc để xử phạt những người có hành vi vi phạm đạo đức và pháp luật như vậy. Em tin công lý và xã hội!" - nữ sinh viết.

Hiện vụ việc đang được chia sẻ khắp các diễn đàn và nhận về rất nhiều sự phẫn nộ của cư dân mạng. Rất đông ý kiến hy vọng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.