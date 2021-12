Phẫn nộ clip mẹ nghiêng xe, xúi con lấy trộm đồ của xe bên cạnh rồi âm thầm bỏ đi

Mới đây 1 đoạn clip ghi lại cảnh 2 mẹ thực hiện hành vi lấy đồ của người khác nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng. Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 18h30 phút ngày 5/12, trước cửa một hàng tạp hóa bán đồ uống. Lúc này, người phụ nữ đang chở theo con nhỏ, khoảng chừng 3-4 tuổi đang dựng xe ở vỉa hè, kế bên chiếc xe máy màu đỏ.

Người con với tay sang để trộm đồ

Thấy chủ nhân xe này để quên đồ trên xe, người mẹ mới nghiêng nhẹ xe để con gái lấy trộm đồ. Xong việc, người mẹ đã vội lái xe đi mất. Theo đoạn clip được ghi lại, mọi hành động đều được thực hiện nhanh gọn, chính xác, tinh vi, gói gọn chỉ trong vài giây.

Dường như đứa con đã nghe theo lời mẹ lấy trộm đồ

Toàn bộ sự việc đã được ghi lại từ camera an ninh ở quán ghi lại. Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, cộng đồng mạng tỏ rõ sự bức xúc với hành động của người mẹ. Bởi một đứa trẻ còn quá nhỏ để nhận thức đúng sai sẽ chỉ biết nghe lời mẹ. Nếu từ nhỏ đã làm việc sai trái thì lớn lên sẽ rất dễ bước vào con đường tội lỗi.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.