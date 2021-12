Phóng nhanh qua chốt CSGT, nam thanh niên lao thẳng vào đuôi xe tải

Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh một nam thanh niên cố tình "vượt chốt", nhưng lại đâm vào đuôi xe tải nhận về rất nhiều chú ý của cư dân mạng.

Camera xe phía sau đã ghi lại được vụ việc

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng nay (24/12) trên QL5 đoạn Ngã tư Phố Nối (Hưng Yên). Khi các phương tiện đang dừng đèn đỏ, một phương tiện có dấu hiệu vi phạm đã bị công an giao thông mời vào làm việc. Ngay lúc ấy, một nam thanh niên phóng vụt lên, đi giữa lực lượng công an. Do thiếu quan sát, người này đã đâm trực diện vào đuôi xe tải đang dừng. May mắn, cả người và phương tiện không bị ảnh hưởng.

Ngay sau đó, nam thanh niên đã được lực lượng tuần tra dắt xe vào vỉa hè để làm việc.

Theo thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, 10 tháng qua (tính từ ngày 15/12/2020 đến 14/10/2021), toàn quốc xảy ra 8.959 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.552 người, bị thương 6.218 người. So với 10 tháng năm 2020, số vụ tai nạn giao thông giảm sâu với 3.069 vụ (25,52%), số người chết giảm 1.033 người (18,5%) và số người bị thương giảm 2.719 người (30,42%).