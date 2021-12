Phụ xe bus 'hỗn chiến' với nam thanh niên lái xe công nghệ tại Nguyễn Trãi, Hà Nội

Chiều nay, trên đoạn đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân, một vụ ẩu đả đã thu hút rất nhiều sự chú ý của người đi đường.

Người đăng tải đoạn clip cho biết, do có hiểu nhầm, tài xế xe buýt và xe ôm công nghệ có lời qua tiếng lại. Vì không kiềm chế được cảm xúc, cả 4 người, bao gồm cả phụ xe bus và shipper đã xảy ra cãi vã, lao vào đuổi đánh nhau trên vỉa hè, ngay trước cổng Cục sở hữu trí tuệ.

Lái xe công nghệ hỗn chiến với phụ xe bus (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Đoạn clip bắt đầu bằng cảnh nam tài xế công nghệ đang dùng mũ bảo hiểm đánh nhau với phụ xe bus có bình cứu hỏa cỡ vừa trong tay. 2 người đánh nhau một lúc thì có 2 người đàn ông đi xe máy tới can ngăn. Và chính 2 người này đã đè phụ xe xuống, ngăn cản 2 người tiếp tục đánh nhau.

Chiếc bình cứu hỏa trở thành "công cụ" để đánh nhau (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Xung quanh, người dân kéo đến xem rất đông. Lúc sau, người được cho là lái chính xe bus, cùng nhiều người khác đã can thiệp, giảng hòa 2 người, giải tán đám đông.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, do hiểu nhầm về chuyện tài xế đi xe Bus khi vào trong điểm dừng chờ nên đã xảy ra xô xát với người đi xe máy.

Hiện đoạn clip đã nhận về gần 1 nghìn lượt xem, cùng rất nhiều bình luận trên mạng xã hội.

Chi tiết về vụ việc sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thêm thông tin./.