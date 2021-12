Thêm nhiều trích xuất camera vụ ô tô đâm vào lao công nghèo rồi bỏ trốn, nạn nhân tiên lượng nặng

Tối qua, một vụ gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Hiện rất nhiều trang mạng xã hội đã chia sẻ bài viết, hình ảnh, video vụ tai nạn, mong tài xế xe sẽ sớm bị chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.

Clip cô lao công nghèo bị xe ô tô con cán ngang người, kéo lê một đoạn dài đến nguy kịch (Nguồn: FB)

Cụ thể, khoảng hơn 23h ngày 15/12, một chiếc xe được cho là Innova có đặc điểm nhận dạng: xe đời cũ, màu bạc đã bỏ trốn sau khi gây tai nạn. Sau va chạm, xe đã bị vỡ phần nhựa phía bên phải trước đầu xe. Ba đờ sóc trước bung bật cuốn ở gầm xe. Theo nhiều đoạn camera an ninh ghi lại, xe chạy hướng từ ngã tư Lạc Trung - Đê Nguyễn Khoái.

Nạn nhân nằm gọn dưới gầm xe

Trong quá trình di chuyển, xe đã đâm vào một cô lao công ở sát vỉa hè đường tại địa chỉ 866 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tình trạng cô lao công được đưa vào bệnh viện là chấn thương sọ não, tụ máu, bác sĩ tiên lượng xấu. Chủ xe cùng chiếc xe sau khi gây tai nạn giao thông đã tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

Chứng kiến nạn nhân bị thương nặng, có thể ảnh hưởng tính mạng, trong khi người gây ra lại trốn tránh trách nhiệm, người đăng tải vụ việc nhân mạnh: "Em xin phép cho em được xin video, ảnh của các anh, chị, các bạn, nếu ai đi qua địa điểm trên vào đúng lúc xảy ra vụ việc, có cam hành trình, video,... ghi lại vụ việc thì cho em xin để phục vụ cho cq điều tra, lấy lại công bằng cho cô lao công ạ!

Người này cũng cho biết thêm, hoàn cảnh của nạn nhân rất đáng thương, làm lao công nuôi các con đang đi học. Mong sức mạnh của cộng đồng mạng sẽ được phát huy lần này.

Ngay sau khi kiểm chứng tính xác thực của bài viết, dân mạng đã nhanh chóng "vào cuộc", cung cấp thêm rất nhiều video khi xảy ra vụ việc để cung cấp cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, những video này lại chưa ghi lại được biểm kiểm soát của phương tiện.

Clip trích xuất lúc xảy ra vụ việc (Nguồn: Facebook)

Hiện vụ việc vẫn đang nhận về rất nhiều quan tâm của dư luận. Những thông tin mới nhất sẽ được Tuoitre&xahoi cập nhật./.