Toàn cảnh vụ việc hot tiktoker 'đòi nợ' Kim Anh lộ ảnh nóng, phẫn nộ hành vi 'xin link' phản cảm

Kể từ khi mạng xã hội Tiktok phổ biến và phát triển ở Việt Nam, nhiều hot girl, hot boy đã "một bước đổi đời", được rất nhiều người biết tới. Tuy nhiên, nền tảng này cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, khi hàng loạt chủ tài khoản với đông đảo lượt theo dõi đã bị nghi ngờ lộ ảnh, clip nhạy cảm.

Đêm 24/12, chủ tài khoản tiktok có tên Nguyễn Thị Kim Anh (vốn được biết tới với biệt danh "hot girl đòi nợ" đã bị nghi ngờ lộ link clip và ảnh nhạy cảm. Ngay lập tức, đường link này đã được lan truyền khắp mạng xã hội bằng tốc độ chóng mặt. Hàng loạt từ khóa "link ảnh nóng tiktoker Kim Anh", "xin link ảnh nóng Kim Anh", "hot girl đòi nợ", "hot girl đòi nợ lộ ảnh nóng", "link ảnh nóng hot girl đòi nợ", "full link ảnh nóng hot girl đòi nợ",... đã lọt top tìm kiếm Facebook vô cùng phản cảm.

Kèm theo đường link là hàng loạt ảnh nhạy cảm, được cho là của tiktoker Kim Anh.

Bỗng nhiên được quan tâm với lý do "từ trên trời rơi xuống", "hot girl đòi nợ" đã phải lên tiếng đính chính: "Mình làm gì có clip hay ảnh sex nào đâu mà lan truyền. MXH mà, họ lấy hình mình rồi gán tên mình vào để vu khống đầy ra, mình không quan tâm. Sẽ có những ảnh người khác lấy mọi người không thấy trên Instagram là do ảnh cũ, xấu quá nên mình ẩn đi. Mình chụp ảnh sexy, thấy đẹp thì mình up thôi. Có một số người có ác ý, lấy ảnh mình rồi cắt ghép vu khống. Mình nói luôn là mình không làm nghề sai trái, không làm sugar baby, không bán album ảnh sex gì cả", Kim Anh cho biết.

Như vậy có thể thấy những lời tố hoàn toàn vô căn cứ. Cư dân mạng cũng không nên "xin link", hay chia sẻ nội dung nhạy cảm, bởi hành vi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý theo quy định.

Hiện vụ việc hot tiktoker Kim Anh bị tố lộ link ảnh 'nóng' vẫn đang được dân mạng bàn tán xôn xao.