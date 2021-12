Video: Cháu nhỏ khoảng 4 tuổi bị chó lao vào cắn xé, trên mặt đầy vết thương

Mới đây, một đoạn clip ngắn ghi lại cảnh một bé trai khoảng 4 tuổi, đang đi chơi thì bất ngờ một con chó từ đâu xông tới, lao vào cắn xé.

Video chó cắn cháu bé khoảng 4 tuổi (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Được biết, vụ việc xảy ra tại thôn 9, xã Lưỡng Vượng, Tp. Tuyên Quang. Cháu bé không có sức phòng ngự, xung quanh lại không có người lớn nên con chó đã cắn trọng thương cháu bé. Máu chảy ra không ngừng ở vùng mặt. Nghe thấy tiếng gào thét, một người đàn ông đã chạy từ trong nhà ra đánh đuổi con chó.

Cháu bé đã ngay lập tức được đưa đi bệnh viên, hiện chưa rõ tình hình sức khỏe ra sao.

Vụ việc lại một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo cho những bậc phụ huynh khi trông coi con em mình, bởi đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc chó tấn công người. Thậm chí đã có trường hợp tử vong, hoặc để lại di chứng do chó bị bệnh và chưa được tiêm phòng. Nhớ lại 2 năm trước, tại thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên), một bé trai tên T đã bị một đàn chó tấn công khi đi ngang qua khu vực sân vận động Kim Động cũ. Hậu quả, cháu bé đã tử vong do vết thương quá nặng.

Và khi tìm kiếm từ khóa "chó cắn người" trên Google, có hàng triệu kết quả được trả về chỉ trong 1 giây. Trong đó, rất nhiều bài viết có nội dung người đã tử vong sau khi bị chó cắn, thậm chí là chó nhà, được huấn luyện, nuôi dưỡng. Nhưng tình trạng này vẫn diễn ra, cho thấy sự chủ quan của người lớn, và hậu quả về sau thì chính các cháu là người phải gánh chịu.

Sau khi trẻ bị chó cắn, người lớn cần có các biện pháp sơ cứu tại chỗ, đồng thời đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất, không nên chủ quan, bởi trong nước dãi của động vật có chứa rất nhiều virut nguy hiểm.