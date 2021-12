Video: Người đàn ông nghi say rượu, gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Điện Biên

Mới đây, một vụ gây tai nạn rồi bỏ chạy ở Điện Biên thu hút sự quan tâm của dư luận.

Đoạn clip được camera an ninh ghi lại cho thấy, chiếc xe ô tô con mang biển kiểm soát 27A – 020.xx do một người đàn ông điều khiển đã không tự làm chủ được tay lái, (nghi do sử dụng rượu, bia). Mặc do phía sau có rất nhiều phương tiện đang lưu thông, người này vẫn lùi xe với tốc độ khá nhanh. Khi đâm vào 1 xe máy phía sau, người này tiếp tục điều khiển xe lùi thêm, rồi tăng tốc bỏ chạy theo hướng Bản Phủ - thành phố Điện Biên.

Chiếc xe lùi, đâm vào xe máy phía sau (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Chiếc xe máy bị đâm hư hỏng nặng (Nguồn: Mạng xã hội giao thông)

Dưới phần bình luận, dân mạng rất bức xúc với hành động của nam tài xế: "Lái xe ẩu quá, may người không sao", "có camera ghi lại rồi, chạy không thoát được", "gần tết rồi, bác tài nhẹ chân ga thôi",...

Hiện vụ việc đã được cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ.

Dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, các tỉnh thành đều đang thắt chặt, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự xã hội. Thiếu tá Thành - Phó đội trưởng Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết: "Các Đội CSGT sẽ tăng cường tuyên truyền, tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm để phòng ngừa, làm giảm TNGT và ùn tắc giao thông; ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép... Trong đó, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm tập trung vào lỗi nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ không đúng quy định; chở hàng quá tải, quá khổ, quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định...",