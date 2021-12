Vương Phạm 'chung thuyền' Khoa Pug, lên tiếng lật tẩy Johnny Đặng, dân tình rần rần hóng hồi kết

Vụ việc hot nhất trên mạng xã hội hiện nay chính là "drama cực căng" giữa Khoa Pug, Johnny Đặng và Vương Phạm. Chỉ sau 1 thời gian ngắn hợp tác, làm việc cùng nhau, "ông trùm kim cương" và "chàng du học sinh nghèo" đã lên tiếng đấu tố nhau, liên quan tới một đồng tiền ảo. Trong khi mỗi bên đều có động thái đổ lỗi cho nhau, Khoa Pub tố Johnny Đặng "lừa" mình 35 tỷ, còn "thợ kim hoàn" lại tố Youtuber không giữ chữ tín trong làm ăn.

Giữa lùm xùm ấy, cái tên Vương Phạm nổi lên như một "nhân chứng sống". Bởi trước đó, anh có mặt trong toàn bộ câu chuyện, cũng như được nhắc đến rất nhiều mỗi khi Khoa Pug và Johnny Đặng lên tiếng. Trong nhiều video trước đây, bộ 3 này cũng thường xuyên xuất hiện chung, nói chuyện vô cùng thân thiết.

Trước sự kỳ vọng của mọi người, Vương đã giữ thái độ im lặng, "làm ngơ" trước mọi sóng gió, trái ngược với những gì đã thể hiện trước khi có biến. Nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng", khi đã xuất hiện chỉ trích cùng nhiều lời nói ác ý, anh chàng này đã làm clip "Một lần và duy nhất" dài hơn 36 phút, với nội dung chính là xác nhận rằng những gì Khoa Pug nói trước đó đều là sự thật.

Không nhắc thẳng tên, triệu phú trẻ tuổi này "nhắc khéo" tới ai đó, đặt biệt danh là "ông chủ đá bào".

Vương Phạm chia sẻ: "Khoa đã giúp Vương rất nhiều. Nhờ Khoa mà Vương được nhiều người biết tới. Ngày xưa được có 50 nghìn subcribes thôi, Khoa gặp Vương cái bùng nổ lên mấy trăm ngàn sub. Vương biết ơn Khoa lắm. Công ty cũng được thơm lây, khách hàng ào ào, tăng trưởng tốt.

Khoa thực sự rất tốt với Vương, rất tốt với ông đá bào. Vương không biết làm sao trả ơn vậy mà ông này không những không những mà còn quay lai cắn Khoa, chơi Khoa 1 vố.

Khoa qua đây là chỉ có ông với Vương là bạn thôi mà ông đã trở mặt rồi. Ông chả khác nào cường hào ác bá ngày xưa, không lấy được tiền nên quay lại đe dọa".

Dưới phần bình luận, rất nhiều người đồng tình với Vương Phạm, dành lời khen cho sự lên tiếng của anh chàng này.

"Một câu nói của Vương "tất cả những gì khoa nói là sự thật" tôi nghe mà tinh thần vui khôn tả xiết, vui vì tôi đã không tin lầm người và tôi cũng vui vì trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt. Cám ơn vì tất cả!"

"Cảm ơn anh Vương đã nói ra tất cả sự thật về sự việc này, mọi thứ đã rõ ràng, chúc hai anh luôn nhiều sức khỏe để vượt qua chuyện này"

"Following Khoa for a long time, I strongly believe in his personality, his credibility, and what he does is really right. It’s a pity that a good person like Khoa has to encounter a petty,vile, deceitful, and dirty life. Johnny, please admit your fault, fix your personality, don’t worsen the nature of our Vietnamese blood". (Tạm dịch: Theo dõi Khoa đã lâu, tôi rất tin tưởng vào nhân cách, sự đáng tin cậy của anh ấy và những gì anh ấy làm là thực sự đúng đắn. Thật đáng tiếc khi một người tốt như Khoa lại phải kẻ sống nhỏ mọn, hèn hạ, lừa lọc và bẩn thỉu. Johnny, hãy nhận lỗi, sửa nhân cách, đừng làm xấu đi bản chất dòng máu Việt Nam chúng ta).

"Câu nói của Anh Vương rằng: "Tất cả những điều Khoa nói là sự thật" là đã giúp mọi người hiểu rõ hết vấn đề rồi. A Vương thắng thắn, tình nghĩa nói lên sự thật cho cộng đồng người Việt hiểu rõ đúng sai. Chúc anh luôn mạnh khỏe. Luôn ủng hộ anh Khoa Pug Và A Vương nhé mọi người".