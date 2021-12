Clip: Nam tài xế bị nhóm thanh niên đánh hội đồng, chém đứt lìa bàn tay

Chiều 8/12, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh nhiều thanh niên vây quanh, đánh một nam tài xế.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào tối 5/12 vừa qua. Nam tài xế tên Huỳnh Thanh Tây (SN 1995; ngụ huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) chở thuê một nữ hành khách trên ôtô 16 chỗ từ An Giang về Kiên Giang. Khi đến khu vực công viên An Hòa (phường An Hòa, TP Rạch Giá), nữ hành khách này kêu anh Tây dừng xe để uống nước giải khát cùng nhóm bạn.

Video ghi lại toàn cảnh vụ việc

Khi 2 người ngồi uống nước, bất ngờ nhóm thanh niên khoảng 5 người, đi trên 2 xe máy xông đến chém liên tục vào người anh Tây. Bị nhiều người tấn công, nạn nhân không thể chống trả, bị chém đứt lùa bàn tay trái, cùng nhiều vết thương ở vùng ngực và vai.

Nam tài xế bị thương nặng

Mặc kệ nạn nhân nằm gục ở hiện trường, nhóm thanh niên nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nam tài xế đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã huy động hai ê-kíp để nối lại tay, xử lý các vết thương cho nam tài xế.

Theo bác sĩ Trương Công Thành, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, vào khoảng 22 giờ 40 phút ngày 5-12, sau khi tiếp nhận bệnh nhân Tây, bệnh viện cấp tốc tổ chức 2 ê-kíp phẫu thuật nối bàn tay và xử lý các vết thương cho bệnh nhân. Đến thời điểm hiện tại, bàn tay của bệnh nhân đã tạm ổn nhưng phải chờ theo dõi.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã ngay lập tức truy bắt tội phạm. Đến hôm nay (8/12), thượng tá Danh Ngọc Thu - Trưởng Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang - cho biết đã bắt được 4 đối tượng trong nhóm chém người gây thương tích trước đó.

Ngay sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều mạnh thường quân đã biết được hoàn cảnh gia đình anh Tây rất khó khăn, không có khả năng chỉ trả viện phí điều trị nên đã cùng nhau giúp đỡ. Mọi người đều hy vọng rằng nam tài xế sớm bình phục, khỏe mạnh.