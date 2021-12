Clip: Vượt ẩu, phóng nhanh, 2 nam sinh đèo nhau đâm trực diện xe tải chở đất

Chiều qua (2/12), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên QL3 thuộc phường Ba Hàng, Thị xã Thái Nguyên, Tp. Thái Nguyên.

Hiện trường vụ tai nạn

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ 25 phút, 2 nam sinh đèo nhau trên chiếc xe máy mang biển kiểm soát 20M3 - 04xx, lưu thông với tốc độ khá cao, nhiều tình huống vượt ẩu, thiếu quan sát. Khi tới khu vực gần Dốc Quán Vã thuộc địa bàn trên thì vượt ẩu ô tô 4 chỗ cùng chiều. Do đi với tốc độ nhanh, thiếu tầm nhìn, nam sinh đã đâm thẳng vào xe tải chở đất mang BKS 88C 043.xx đang di chuyển theo chiều ngược lại.

Nạn nhân trong tình trạng nguy kịch

Cú tông mạnh đã khiến xe máy hư hỏng hoàn toàn, gãy rời bánh trước. 2 nam sinh ngã văng xuống đường bất tỉnh, sau đó được người dân đưa đi BV cấp cứu tại Viện Quân Y 91 trong tình trạng nguy kịch.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc

Đoạn clip ghi lại vụ việc