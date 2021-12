Clip: Xe bán tải gặp nạn lật ngửa giữa mương, 2 người chết, 2 người bị thương

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe ô tô nằm giữa mương, người bị thương đang được đưa ra khỏi xe thu hút sự chú ý rất lớn từ cư dân mạng.

Hiện trường vụ tai nạn

Được biết, vụ việc xảy ra vào chiều tối 8/12, trên quốc lộ 48, thuộc địa bàn huyện Quỳ Hợp (Nghệ An). Một chiếc xe bán tải chở 4 người, lưu thông theo hướng từ thị trấn 3/2 đi thị trấn huyện Quỳ Hợp (thuộc huyện Quỳ Hợp) đang đi trên cầu làng Mùng (xã Tam Hợp) thì bất ngờ mất lái, lao thẳng xuống mương nước bên đường rồi lật ngửa. Hậu quả là 4 người thương vong, trong đó 2 người chết, 2 người bị thương.

Sau khi phát hiện sự việc, người dân địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa các nạn nhân ra khỏi chiếc xe bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, do tình trạng quá nặng nên 2 người đã tử vong, còn 2 người khác bị thương nặng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ vụ tai nạn.