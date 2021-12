Dân mạng tràn vào phẫn nộ trang cá nhân nghi phạm giết nữ sinh 2k2 Học viện ngân hàng

Ngày 24/12, một vụ giết người với thủ đoạn cực kỳ dã man đã xảy ra trên địa bàn Hoài Đức, Hà Nội. Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Tuấn An (SN 2002) về tội Giết người. Nạn nhân được xác định là em H.T.N.H (SN 2002, địa chủ thường trú tại huyện Hoài Đức).

Hiện trường vụ án

Theo đó, vào tối 22/12, nghi phạm đã chờ nạn nhân đi làm về ở thôn Cao Trung, xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, chuẩn bị sẵn hung khí ở trong cốp xe mô tô.

Đến khoảng 22h30, thấy nạn nhân đi qua, An đã lao ra chặn đường. 2 người lời qua tiếng lại một lúc, bất ngờ, An lấy hung khí trong túi quần chém liên tiếp vào người nữ sinh, khiến N.H. tử vong tại chỗ.

Ngay khi phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã khống chế đối tượng và trình báo lên Công an huyện Hoài Đức. Bị can cũng bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay tại hiện trường.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là 2 người có mâu thuẫn tình cảm, thời gian gần đây thường xuyên xảy ra cãi vã.

Nội dung sự việc được dân mạng lan truyền

Ngay lập tức, trang cá nhân được cho là của nghi phạm đã được cư dân mạng tìm ra. Tài khoản này dường như không có bất cứ thông tin gì, chỉ có một bài đăng đã bắt đầu theo học tại trường X ở Hà Nội từ năm 2020.

Trang cá nhân được cho là của hung thủ

Bài đăng này cũng nhận về hàng nghìn biểu cảm phẫn nộ, cùng hàng chục nghìn bình luận chỉ trích, thể hiện căm phẫn với hành vi giết người dã man.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ./.