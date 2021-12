Giá cà phê hôm nay 01/12: Biến động trái chiều trên thị trường thế giới, Việt Nam ít thay đổi

Giá cà phê hôm nay 01/12

Tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tăng giảm trái chiều. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.260 USD/tấn sau khi tăng 0,09% (tương đương 2 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 12/2021 tại New York đạt mức 233,25 US cent/pound, giảm 0,26% (tương đương 0,6 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Tại thị trường Việt Nam

Hôm nay, giá cà phê không có nhiều biến động.

Giá trung bình, Đắk Lắk, 41.500 đồng/kg. Lâm Đồng, 40.700 đồng/kg. Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum là 41.400 đồng/kg.

Nhìn chung, giá cà phê tại các vùng trọng điểm của Việt Nam giao động quanh mức 40.800 - 41.600 đ/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam tháng 9/2021 đạt 45,43 triệu USD, giảm 7,5% so với tháng 9/2020 và giảm 5,1% so với tháng 9/2019.

Thị trường cà phê hôm nay 01/12

Thời tiết ở Tây Nguyên đang không ủng hộ việc thu hái vào thời điểm này. Việc thiếu công nhân thu hái đang từng bước được chính quyền địa phương khắc phục. Tuy nhiên, giá lao động thu hái vẫn được đẩy lên rất cao. Trong khi đó, việc hàng hóa không được thông quan thuận lợi đã khiến cho các doanh nghiệp thu mua cầm chừng và có phần chậm lại.

Giá cà phê hôm nay

Theo chuyên gia Nguyễn Quang Bình, tuần qua, tuy giá cà phê thế giới tăng mạnh nhưng thị trường trong nước biến động không tương xứng. Niên vụ 2021, hàng trăm nghìn ha cà phê ở các tỉnh Tây Nguyên có thể sẽ thu hoạch không kịp thời vụ, nguy cơ ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng do tình trạng “khát” nhân công lao động vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Dự kiến vụ thu hoạch sẽ kéo dài hơn so với mọi năm.