Giá cà phê hôm nay 05/12: Tiếp tục đà tăng!

Giá cà phê hôm nay 05/12

Tại thị trường thế giới

Trên sàn giao dịch London, ngày 29/11, giá cà phê giao kỳ hạn tháng 1/2022, tháng 3/2022 và tháng 5/2022 tăng lần lượt 6,0%, 5,1%, 4,9% so với ngày 29/10/2021, lên 2.308 USD/tấn, 2.237 USD/ tấn và 2.202 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, ngày 29/11, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 12/2021, tháng 3/2022, tháng 5/2022 và tháng 7/2022 tăng lần lượt 22%, 19,9%, 19% và 18,3% so với ngày 29/10, lên mức 243,85 US cent/lb, 242,95 US cent/lb, 242,15 US cent/lb và 241,35 US cent/lb.

Giá cà phê hôm nay

Tại thị trường Việt Nam

Hôm nay, giá cà phê tăng mạnh 700 đồng so với đầu tuần tại nhiều khu vực trọng điểm.

Đắk Lắk, 42.200 đồng/kg; Lâm Đồng 41.400 đồng/kg; Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum là 42.100 đồng/kg.

Nhìn chung, giá cà phê tại các vùng trọng điểm của Việt Nam giao động quanh mức 41.400 - 42.200 đ/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam tháng 9/2021 đạt 45,43 triệu USD, giảm 7,5% so với tháng 9/2020 và giảm 5,1% so với tháng 9/2019.

Thị trường cà phê hôm nay 05/12

Thời tiết ở Tây Nguyên đang có những diễn biến xấu, khi mưa lớn kéo dài, ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng cà phê. Điều này cùng với việc thiếu công nhân đã khiến hàng cà phê ra thị trường chậm lại khoảng 2 tuần so với dự kiến. Bên cạnh đó, tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch cũng sẽ tăng trong điều kiện này.