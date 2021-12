Giá cà phê hôm nay 08/12: Dừng đà tăng, Tây Nguyên thiếu nhân công thu hái trầm trọng

Giá cà phê hôm nay 08/12

Tại thị trường thế giới

Sau nhiều ngày tăng liên tiếp, giá cà phê trên cả 2 sàn đã điều chỉnh giảm mạnh vào ngày khóa sổ vị thế kinh doanh hàng tuần.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp đà tăng cao. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.420 USD/tấn sau khi tăng 1,42% (tương đương 34 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 12/2021 tại New York đạt mức 250,20 US cent/pound, tăng 2,52% (tương đương 6,15 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 7h (giờ Việt Nam).

Tại thị trường Việt Nam

Hôm nay, giá cà phê tăng mạnh 700 đồng so với đầu tuần tại nhiều khu vực trọng điểm.

Đắk Lắk, 42.200 đồng/kg; Lâm Đồng 41.400 đồng/kg; Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum là 42.100 đồng/kg.

Nhìn chung, giá cà phê tại các vùng trọng điểm của Việt Nam giao động quanh mức 41.400 - 42.200 đ/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam tháng 9/2021 đạt 45,43 triệu USD, giảm 7,5% so với tháng 9/2020 và giảm 5,1% so với tháng 9/2019.

Thị trường cà phê hôm nay 08/12

So với tháng 10/2020, xuất khẩu các chủng loại cà phê robusta, arabica, cà phê chế biến của Việt Nam trong tháng 10/2021 tăng, nhưng xuất khẩu cà phê excelsa giảm. Tính chung trong 10 tháng năm 2021, xuất khẩu tất cả các chủng loại cà phê giảm, ngoại trừ cà phê chế biến.

Theo tính toán của các chuyên gia và nông dân, để thu hoạch 1 ha cà phê cần ít nhất từ 3-5 nhân công thu hoạch liên tục trong vòng 1 tháng. Với diện tích khoảng 630.000 ha, vùng cà phê trọng điểm Tây Nguyên cần lực lượng rất lớn, khoảng 1,8-3,1 triệu lao động. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều nhân công đã về quê, gây nên sự thiếu hụt lao động trầm trọng.