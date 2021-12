Giá cà phê hôm nay 21/12: Giảm trên cả 2 thị trường

Giá cà phê hôm nay 21/12

Tại thị trường thế giới

Trên thị trường thế giới, giá cà phê đồng loạt giảm. Theo đó, giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 1/2022 được ghi nhận tại mức 2.422 USD/tấn sau khi giảm 0,70% (tương đương 17 USD).

Giá cà phê arabica giao tháng 3/2022 tại New York đạt mức 224,10 US cent/pound, giảm 4,54% (tương đương 10,65 US cent) tại thời điểm khảo sát vào lúc 6h30 (giờ Việt Nam).

Tại thị trường Việt Nam

Giá cà phê hôm nay 21/12 tại thị trường trong nước giảm nhẹ, giao dịch quanh mức 40.700 - 41.500 đ/kg.

Đắk Lắk, 41.900 đồng/kg; Lâm Đồng 41.100 đồng/kg; Gia Lai, Đắk Nông, Kon Tum là 42.100 đồng/kg.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu cà phê chế biến của Việt Nam tháng 9/2021 đạt 45,43 triệu USD, giảm 7,5% so với tháng 9/2020 và giảm 5,1% so với tháng 9/2019.

Thị trường cà phê hôm nay 21/12

So với tháng 10/2020, xuất khẩu các chủng loại cà phê robusta, arabica, cà phê chế biến của Việt Nam trong tháng 10/2021 tăng, nhưng xuất khẩu cà phê excelsa giảm. Tính chung trong 10 tháng năm 2021, xuất khẩu tất cả các chủng loại cà phê giảm, ngoại trừ cà phê chế biến.

Giá cà phê hôm nay

Chuyên trang phân tích thị trường TraderViet nhận định rằng, thị trường cà phê suy yếu nhẹ trong hôm qua khi giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 1 giảm 0,25% còn Arabica kỳ hạn tháng 3 giảm 0,19% so với lúc mở cửa. Về nguồn cung, dự đoán mới nhất từ Conab cho thấy sản lượng cà phê Arabica ở Brazil trong năm 2021 tăng lên mức 31,4 triệu bao (từ mức 30,7 triệu bao). Dự báo cũng cho thấy sản lượng cà phê Robusta ở Brazil trong năm 2021 tăng lên mức 16,3 triệu bao (từ mức 16,1 triệu bao).

Biểu đồ giá cà phê Robusta 01/2022 - 4h (Nguồn: 123 Global)

Đồng thời giá cà phê sẽ Arabica dao động tích lũy trong vùng 228.00 - 241.00 cents/lb trước khi tăng trở lại. Giá đã đóng cửa tăng hai phiên đầu tuần sau khi giảm xuống vùng hỗ trợ mạnh 228.00 - 231.00 cents/lb trong tuần trước. Xu hướng tăng giá vẫn chưa kết thúc, nhưng nếu giá giảm dưới vùng hỗ trợ này thì Xu hướng có thể còn điều chỉnh giảm thêm.

Biểu đồ giá cà phê Arabica 03/2022 - 4H (Nguồn: 123 Global)

Trong báo cáo mới nhất về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng đã hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2021 xuống còn 5,9% so với mức 6% đưa ra hồi tháng 7 và giữ nguyên dự báo cho năm 2022 là 4,9%.