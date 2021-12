Giá lợn hơi hôm nay 02/12: Tiếp tục tăng trên cả nước, giao động 1.000 - 5.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay 02/12 tại miền Bắc

Dẫn đầu mức tăng giá lợn hơi trên cả nước là các địa phương miền Bắc. Tăng từ 1.000 - 5.000 đồng/kg.

Bắc Giang giữ nguyên mức cao 50.000 đồng/kg, cùng với mức giá là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nam.

Riêng tại Hưng Yên tăng mạnh 5.000 đồng/kg, chạm mức 53.000 đồng/kg

Các tỉnh giữ được mức giao dịch cao ở miền Bắc 51.000 đồng/kg như: Lào Cai, Hưng Yên, Thái Nguyên, Nam Định, Tuyên Quang, Hà Nội, Vĩnh Phúc....

Như vậy, giá lợn hơi hôm nay tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 48.000 - 53.000 đồng/kg.

Tuy giá có sự khởi sắc nhưng dường như người tiêu dùng lại không mặn mà với mặt hàng này. Chị Kiều Linh (tiêu thương bán thịt ở Tuyên Quang) cho biết: "Người dân đang sợ dịch nên mua rất ít, chỉ mua cho có. Bán cũng rất chậm mà giá bán lẻ lại cao do những chi phí trung gian quá nhiều".

Giá lợn hơi hôm nay 02/12 tại miền Trung, Tây Nguyên

Khu vực này đang giữ mức tăng đều 2-3.000 đồng/kg tại nhiều địa phương.

Các tỉnh như Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Ninh Thuận,... giá lợn hơi đều được giao dịch ở ngưỡng 50.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg.

Riêng tỉnh Quảng Bình tăng 3.000 đồng/kg lên mức 50.000 đồng/kg trong hôm nay.

Thấp nhất là Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa với giá 47.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá lợn hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng 47.000 - 50.000 đồng/kg.

Người dân thận trọng khi tái đàn, giảm quy mô thậm chí nhiều hộ để trống chuồng do lo ngại dịch tả lợn Châu Phi nên giá heo giống giảm mạnh. Chị Thu Hùng, một thương lái ở Nghĩa Đàn chuyên cung cấp heo giống khu vực Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh cho biết: “Thời điểm này, giá heo giống giảm mạnh nhưng rất ít đơn đặt hàng, lượng tiêu thụ giảm hơn 50% so với trước”, báo Nghệ An đưa tin.

Giá heo hơi hôm nay 02/12 tại miền Nam

Theo khảo sát của phóng viên, giá thịt lợn hơi hôm nay tại 1 số tỉnh thành ở miền Nam tăng nhẹ trên diện rộng. Tại thủ phủ Đồng Nai cũng không còn mức giá cao nhất cả nước, hiện giao dịch ở giá 48.000 đồng/kg. Tuy nhiên, ở Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang đã có điều chỉnh, tăng nhẹ 2.000, lên giá cao hơn tại Đồng Nai.

Các địa phương như Vĩnh Long, Trà Vinh có giá lợn hơi thấp nhất tại miền Nam: 46.000 - 47.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại đang giao dịch chung giá 47.000 đồng/kg như Bình Phước, Bình Dương, Tây Ninh, TP HCM. Tại Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng,...

Tại Tiền Giang và Bến Tre, giá lợn hơi nhích nhẹ 1-2.000 đồng, chạm mức 48.000 - 48.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam dao động trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg.