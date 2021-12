Link trực tiếp Việt Nam vs Thái Lan 19h30 ngày 23/12 nhanh nhất, không cần đăng ký tại đây!

Vào 19h30 tối nay 23/12, đội tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 trên sân vận động quốc gia Singapore. Trận đấu này sẽ xác định "ngôi vương", khi 2 đội đã có quá nhiều duyên nợ.

Ở AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam vào bán kết với tư cách nhì bảng B, có 10 điểm (thắng 3, hòa 1), ghi 9 bàn và không thủng lưới. Trong khi đó, Thái Lan đứng đầu bảng A khi toàn thắng 4 trận, ghi 10 bàn và thủng lưới 1 lần.

Dự kiến đội hình xuất phát Việt Nam vs Thái Lan

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Thành Chung, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Hồng Duy, Quang Hải, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Văn Thanh, Công Phượng, Văn Toàn.

Thái Lan: Chatchai, Manuel Bihr, Kritsada, Theerathoon, Sarach, Narubadin, Thanawat, Phitiwat, Chanathip, Supachok, Dangda.

Trận đấu giữa Việt Nam vs Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2020 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV5, VTV6, ON Sports+ của VTVCab và YouTube của Next Media.

Link xem trực tiếp trận Việt Nam vs Thái Lan nhanh nhất tại đây:

Link 1: https://vtvgo.vn/xem-truc-tuyen-kenh-vtv6-6.html

Link 2: https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Link 3 Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=rgMvDV6ESFw