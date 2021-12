Nam thanh niên sử dụng rượu, bia, đâm vào đuôi container, tử nạn tại chỗ

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, đêm 19/12, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn thành phố Dĩ An. Theo đó, vào khoảng 22 giờ, một chiếc xe máy mang biển kiểm soát 68G1-738.59 chạy trên đường Mỹ Phước Tân Vạn hướng TP Dĩ An đi TP Thuận An. Khi ra khỏi ngã tư giao với đường Cây Da (thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An) thì tông vào đuôi xe container đang dừng sát lề đường bên phải.

Hiện trường vụ tai nạn (Nguồn: Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Cú tông mạnh, trực diện vào đuôi xe đã khiến nạn nhân đập đầu vào thùng xe container, ngã xuống đường, tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy cũng bị bể nát, hư hỏng hoàn toàn.

Nam sinh tử vong tại chỗ (Nguồn: Công an Thành phố Hồ Chí Minh)

Tài xế container chia sẻ rằng, anh đang dừng xe vào sát bên đường để mua nước. Đang ngồi trên cabin thì nghe thấy tiếng động mạnh ở đuôi xe, anh xuống xe kiểm tra thì phát hiện vụ việc và báo cơ quan chức năng.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Minh D (20 tuổi, quê Kiên Giang, ngụ tại thị xã Tân Uyên). Khi tham gia giao thông, D. sử dụng rượu, bia. Đang trên đường về thì gặp tai nạn.

Nhận được hung tin, người mẹ đã có mặt ở hiện trường, nhìn thi thể con và gào khóc thảm thương.